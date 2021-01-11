家樂福又被屁孩大鬧！奶粉排罐頭塔「躺米袋爽睡」　網轟猴子太多

▲屁孩騎賣場的幼兒腳踏車亂衝。（圖／翻攝自Dcard，下同）



記者黃可昀／綜合報導

前陣子有屁孩在家樂福隨地撒尿，引來群眾撻伐，想不到事件剛平息又有人大鬧賣場。一名網友在Dcard表示「家樂福又出事嘍」，並貼出多張限時動態截圖，又有一名脫序少年騎著幼兒腳踏車差點撞倒貨架商品，還躺在米袋上大剌剌把腳翹高，離譜景象讓網友都看怒了。

從他轉貼的Instagram限時動態來看，這名少年騎著明顯不符合體型的幼兒腳踏車，硬是踩著踏板全力衝刺，幻想自己是「飆速宅男」且完全沒煞車，簡直當作私人遊樂場，不僅破壞商品還罔顧其他客人安全。

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▲奶粉罐也拿來玩。



第二段限時動態寫下「相信奶粉因為我而大賣，鈴鼓塔（靈骨塔諧音）」，畫面就是他把架上奶粉罐排成罐頭塔造型，影片結尾還比出「讚」的手勢，看似相當滿意自己成品，但網友看了全氣炸。最後這位少年疑似玩到累了，乾脆直接躺在一旁的米袋上，腳上還穿著鞋子翹高高的，把這些商品當作躺椅一樣，態度相當囂張，還挑釁地說「玩太累還有地方休息，家樂福真貼心。」

網友紛紛洗版留言，「猴子怎麼越來越多= =當個行為正常的人類不好嗎」、「那米人家有可能拿來拜拜欸，躺在上面⋯？」、「家樂福是不是沒有安太歲」、「卡猴子要被告的時候再哭哭啼啼道歉說我是不小心的」、「很不尊重店家欸，都幾歲了還有這種行為。」

▼躺在米袋上爽睡。

