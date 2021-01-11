全校只有校長不珍惜臺文館　真理學生發連署要陳奇銘向張良澤道歉

記者許展溢／台南報導

真理大學麻豆校區台灣文學資料館換鎖封館爭議延燒，不得其門而入的前館長張良澤今（11日）下午2點親自在台南開記者會完整說明，並聲明決定退還校方後來送上家門的3盒餅和2把鑰匙。淡水校區台灣文學系四年級特地南下力挺，代替學校師生向張良澤道歉，並說全校只有校長陳奇銘不珍惜台文館文物。

真理和部分學校學生代表今中午在淡水校區開記者會聲援張良澤，提出「請校長鄭重地向張良澤教授，針對此次封館換鎖事件公開道歉。」、「在爭議未解之前，暫緩麻豆校區台灣文學資料館北遷之工作。」、「台灣文學資料館北遷之業務，校方應尊重校務討論之程序。」，和「校方應尊重台文史工作者耕耘成果，切勿輕率對待珍貴史料資產。」四訴求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全國學生反對真理校方強封臺文館。（圖／記者許展溢攝）

張良澤今在台南記者會透露昨晚學校有派人送3盒餅和2把鑰匙到家裡，後來回家一看決定拒收，要全部退還還給學校，並歸還「名譽館長」封號。記者會上一名真理台文系四年級學生站出來力挺，說想要代表系學會和珍惜資料館文物的學生發言，大家都很珍惜，不珍惜的只有校長。

他說，事件爆發，很多人都說真理不珍惜文物，接受到譴責，造成大家困擾，很不好意思，系上老師和學生有發起共同聲明連署，要求校長出面公開說清楚、道歉。最後他強調，看到校長日前發言，自己要為此事道歉，很心疼這麼溫暖的張良澤，竟然如此被野蠻對待，很不好意思。

▲張良澤出面開記者會說明換鎖事件。（圖／記者張榮恩攝）

【你可能也想看】

►真理學生打臉校長陳奇銘挺張良澤 雨中提4訴求：出面公開道歉

►真理臺文館是我兒子！張良澤談換鎖風波：不要傷害臺灣文學

►砍臺文館預算「一毛不剩」又要封館！張良澤曝校本部突襲強搬資料

►教長親來電盼解決臺文館風波 張良澤：向真理拿回收藏將完全退出

►真理送3盒餅+臺文系鐵門鑰匙 張良澤將還校方退「名譽館長」封號

