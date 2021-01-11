　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全校只有校長不珍惜臺文館　真理學生發連署要陳奇銘向張良澤道歉

記者許展溢／台南報導

真理大學麻豆校區台灣文學資料館換鎖封館爭議延燒，不得其門而入的前館長張良澤今（11日）下午2點親自在台南開記者會完整說明，並聲明決定退還校方後來送上家門的3盒餅和2把鑰匙。淡水校區台灣文學系四年級特地南下力挺，代替學校師生向張良澤道歉，並說全校只有校長陳奇銘不珍惜台文館文物。

真理和部分學校學生代表今中午在淡水校區開記者會聲援張良澤，提出「請校長鄭重地向張良澤教授，針對此次封館換鎖事件公開道歉。」、「在爭議未解之前，暫緩麻豆校區台灣文學資料館北遷之工作。」、「台灣文學資料館北遷之業務，校方應尊重校務討論之程序。」，和「校方應尊重台文史工作者耕耘成果，切勿輕率對待珍貴史料資產。」四訴求。

▲▼全國學生反對真理校方強封臺文館記者會。（圖／記者許展溢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全國學生反對真理校方強封臺文館。（圖／記者許展溢攝）

張良澤今在台南記者會透露昨晚學校有派人送3盒餅和2把鑰匙到家裡，後來回家一看決定拒收，要全部退還還給學校，並歸還「名譽館長」封號。記者會上一名真理台文系四年級學生站出來力挺，說想要代表系學會和珍惜資料館文物的學生發言，大家都很珍惜，不珍惜的只有校長。

他說，事件爆發，很多人都說真理不珍惜文物，接受到譴責，造成大家困擾，很不好意思，系上老師和學生有發起共同聲明連署，要求校長出面公開說清楚、道歉。最後他強調，看到校長日前發言，自己要為此事道歉，很心疼這麼溫暖的張良澤，竟然如此被野蠻對待，很不好意思。

▲▼真理大學校長與張良澤出面召開記者會說明換鎖事件。（圖／記者張榮恩攝） 

▲張良澤出面開記者會說明換鎖事件。（圖／記者張榮恩攝）

【你可能也想看】

►真理學生打臉校長陳奇銘挺張良澤　雨中提4訴求：出面公開道歉
►真理臺文館是我兒子！張良澤談換鎖風波：不要傷害臺灣文學
►砍臺文館預算「一毛不剩」又要封館！張良澤曝校本部突襲強搬資料
►教長親來電盼解決臺文館風波　張良澤：向真理拿回收藏將完全退出
►真理送3盒餅+臺文系鐵門鑰匙　張良澤將還校方退「名譽館長」封號

ET快訊
蹲式馬桶沖水「用手還是腳」高度超尷尬　妹子崩潰：髒了18年
29歲兒下跪求婚成功　包偉銘劉依純見證哭了
廢棄眷村驚見「活春宮」59秒激戰影片瘋傳　直播主下場慘
義大醫院院長大病暴瘦　宣布遺產不給孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立陶宛爆發H5N8禽流感　活禽鳥、種蛋即日起禁止輸台

國家圖書館爭取張良澤藏品！館長：透過專業整理典藏更便利民眾

確定了！台9線蘇花改南澳至大清水　1/19開放大貨車通行

全校只有校長不珍惜臺文館　真理學生發連署要陳奇銘向張良澤道歉

埃及女童Ct值33降到20「病毒量增加」　莊人祥：剛感染不久！

天冷想取暖！她「跑10間藥局」買不到暖暖包　無奈：比口罩還難買

教長親來電盼解決臺文館風波　張良澤：向真理拿回收藏將完全退出

寫出書中成語！小一弟「啊又濕了」驚呆老爸　老司機狂笑：太專業

高雄義大院長行醫30年！大病暴瘦宣布遺囑「財產全捐社會」不留子

真理送3盒餅+臺文系鐵門鑰匙　張良澤將還校方退「名譽館長」封號

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

立陶宛爆發H5N8禽流感　活禽鳥、種蛋即日起禁止輸台

國家圖書館爭取張良澤藏品！館長：透過專業整理典藏更便利民眾

確定了！台9線蘇花改南澳至大清水　1/19開放大貨車通行

全校只有校長不珍惜臺文館　真理學生發連署要陳奇銘向張良澤道歉

埃及女童Ct值33降到20「病毒量增加」　莊人祥：剛感染不久！

天冷想取暖！她「跑10間藥局」買不到暖暖包　無奈：比口罩還難買

教長親來電盼解決臺文館風波　張良澤：向真理拿回收藏將完全退出

寫出書中成語！小一弟「啊又濕了」驚呆老爸　老司機狂笑：太專業

高雄義大院長行醫30年！大病暴瘦宣布遺囑「財產全捐社會」不留子

真理送3盒餅+臺文系鐵門鑰匙　張良澤將還校方退「名譽館長」封號

柯文哲嗆中央：習慣性髮夾彎　害所有進口豬被妖魔化

彭博：台灣在川普身上「獲得意外盟友」　國際支持多於過去40年！

民主黨倒數10天急彈劾川普！　紐時曝關鍵原因：阻他2024再參選

元山2020年營收33.29億創新高　訂單能見度達上半年

高雄3大景點3月底前免費入園　淺粉色河津櫻花季1/16登場

首例！新北16歲少年摩鐵吸笑氣挨罰3萬　全國第一張青少年罰單

陳柏惟換護照拿「彩蛋春聯」　莊瑞雄po照解密驚見這6字！　

柯瑞帶暴龍鐵粉Drake上勇士飛機　柯爾：他們都因為遲到被我罰錢

到職棒上班？　中職球場工作人員徵選16日、17日進行

立法院今開臨時會　萊豬、囤房稅、防疫旅館等議案遭綠營多數封殺

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

外送員羞辱店家　嗆店員：不知之前新聞嗎

寒流下午殺到　6°C↓極冷地圖曝

英返台111人　隔離14天能出關了

寒流超冷已4天沒洗澡　網曝1招解：很享受

更多熱門

相關新聞

教長親來電盼解決臺文館風波！張良澤欲討回收藏

教長親來電盼解決臺文館風波！張良澤欲討回收藏

真理大學因麻豆校區招生不利，連砍台灣文學資料館預算，甚至研擬封館，要將館內部分珍貴文獻資料強行搬回淡水校區，甚至將創館人及名譽館長張良澤鎖在門外，引起外界譁然及教育部關注！張良澤開記者會回應，「教育部長有打電話給我說會處理。」他表示，「只要真理大學開鐵門，讓我進去拿我的個人物品，我就會全數退出。」

張良澤將還校方退「名譽館長」封號

張良澤將還校方退「名譽館長」封號

校長陳奇銘砍臺文館預算「一毛不剩」！

校長陳奇銘砍臺文館預算「一毛不剩」！

張良澤談換鎖風波：不要傷害臺灣文學

張良澤談換鎖風波：不要傷害臺灣文學

真理學生打臉校長陳奇銘挺張良澤

真理學生打臉校長陳奇銘挺張良澤

關鍵字：

張良澤真理大學台灣文學資料館鍾延威陳奇銘台文館台灣文學系淡水校區麻豆校區

讀者迴響

熱門新聞

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面