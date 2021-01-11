國家圖書館爭取張良澤藏品！館長：透過專業整理典藏更便利民眾

▲國家圖書館計畫興建南部分館暨國家聯合典藏中心，企盼爭取真理大學台文館館藏及張良澤藏品。（示意圖／翻攝自國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程資訊網）

記者林育綾／台北報導

真理大學無預警換鎖，將當初合力設置「台灣文學資料館」的前館長張良澤拒於門外，此事件引發軒然大波，而館內相關文獻、張良澤蒐集之手稿藏品等產權所屬也備受討論。國家圖書館今（11）日表示，這幾年持續與張良澤教授保持聯繫，企盼爭取其捐贈或出售其藏品。

國圖長年以保存文化、弘揚學術研究為主，徵集、整理及典藏全國圖書資訊，並建置「台灣記憶Taiwan Memory」系統供全民查詢檢索及應用研究。

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國圖提到，以日治時期台灣明信片為例，目前共計典藏4000多幅，包含都市街景、山川名勝、官舍建築、交通航運、農業物產、自然資源、風土民情、原住民族和政令宣傳等主題，為日治時期的台灣留下珍貴的影像紀錄。而張良澤教授亦典藏數千張日治時期台灣明信片，如果能透過「合併典藏方式」，將可透過國圖的數位化及台灣記憶系統進行資源分享，有助於民眾研究、瞭解台灣各時期社會、經濟、農業及文化等方面之發展。

▲張良澤在記者會現身說明換鎖事件，並宣佈將與真理大學斷絕關係。（圖／記者張榮恩攝）



國圖曾淑賢館長也表示，國圖現正興建南部分館暨全國聯合典藏中心，希望能建立台灣文史資料特色，除國圖已典藏豐富的明信片、老照片、地方誌、古書契、族譜、海報及當代名人手稿外，若能爭取到真理大學台灣文學資料館及張良澤教授之藏品，無論贈送或寄存國圖，將能透過專業的整理及典藏，以及結合國圖其他書刊資料，提供給民眾最方便的利用，嘉惠更多對台灣文史有興趣的學者或民眾。

至於真理大學台文館及張良澤收藏的文獻產權歸屬，國圖特藏文獻組主任張嘉彬也說，產權這部分目前國圖不會涉入，而是站在身為全民圖書館的立場，期望透過合法途徑爭取典藏。不過南部分館何時興建落成？這部分還未知。

而文化部目前也正關切了解事件中，9日也表示「期盼雙方能秉持過往情誼，平和妥善處理本次事件，」，文化部也持續關注並提供必要協，如有進一步消息，也會與所屬單位國立臺灣文學館共同發佈。

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