教長親來電盼解決臺文館風波　張良澤：向真理拿回收藏將完全退出

記者謝承恩／綜合報導

真理大學因麻豆校區招生不利，連砍台灣文學資料館預算，甚至研擬封館，要將館內部分珍貴文獻資料強行搬回淡水校區，甚至將創館人及名譽館長張良澤鎖在門外，引起外界譁然及教育部關注！張良澤開記者會回應，「教育部長有打電話給我說會處理。」他表示，「只要真理大學開鐵門，讓我進去拿我的個人物品，我就會全數退出。」

▲鍾肇政之子鍾延威欲討回收藏在麻豆校區的文學收藏，邊攙扶一旁的張良澤教授。（圖／記者許展溢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

創館人及名譽館長張良澤教授開記者會說明「真理大學換鎖風波」，說自己在去年2020年11月30日就得知真理大學校本部有意將台灣文學資料館封館，他從創館20年來就用心蒐集資料、一一歸檔，甚至系統化的分門別類，校方從未好好重視，也從未討論過台文的未來，他突然得知這項噩耗，想到有多位親友正準備自費送館的珍藏書籍，無法跟收藏人交代，讓他對台文館未來很灰心。

甚至校方甚至還無預警地派人換掉台文館的大門鎖，讓他沒辦法進到辦公室工作，就連個人物品也無法收回，他對校方表示，「館內還有很多我個人的物品，希望可以拿回。」校長竟回覆，「只要是放在學校的東西，就是屬於學校的。」讓他徹底心寒，此事傳出，更引起教育部關注，部長潘文忠更致電關心。

「教育部長有打電話給我說會處理。」張良澤表示，關於台文館的館藏所屬權非常清楚，館內這裡的每一本都是他親手歸檔放上去的，只要上了條碼就是學校的，就算在心痛、對收藏人抱歉，他絕對不碰，並表示他要退還名譽館長職務，「只要真理大學開鐵門，讓我進去拿我的個人物品，我就會全數退出。」

【你可能也想看】

►真理學生打臉校長陳奇銘挺張良澤 雨中提4訴求：出面公開道歉

►真理臺文館是我兒子！張良澤談換鎖風波：不要傷害臺灣文學

►砍臺文館預算「一毛不剩」又要封館！張良澤曝校本部突襲強搬資料

►真理送3盒餅+臺文系鐵門鑰匙 張良澤將還校方退「名譽館長」封號

►全校只有校長不珍惜臺文館 真理學生發連署要陳奇銘向張良澤道歉

