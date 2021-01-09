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質詢時曾被顧立雄氣到　陳以信奉告「未來部長」：不可藐視國會

▲▼陳以信、顧立雄。（合併圖／記者李毓康攝、記者湯興漢攝）

▲陳以信、顧立雄。（合併圖／記者李毓康攝、記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國安會秘書長顧立雄接任國防部長的人事異動傳言，國民黨立委陳以信表示，誰要接任國防部長是三軍統帥蔡英文的權利，外人難以置喙，但他要奉告未來的顧部長「不可藐視國會」，外交國防委員會不比司法委員會，若顧像上次在司委會上堅決不回答無關國安機密的問題，外委會的委員可不會輕易放過。

陳以信9日在臉書附上一則去年12月17日在司法委員會上質詢顧立雄及總統府秘書長李大維的影片。內容顯示，陳以信問顧立雄，有無看過蔡英文寫給美國候任總統拜登（Joe Biden）的賀函？以及蔡英文是否與美現任總統川普有親筆信件往來？但無論陳以信怎麼問，顧立雄多次把答案推給外交部，最後在會議主席裁示下，對方才坦言國安會有看過。

至於李大維，則在陳以信不斷逼問下，才承認蔡英文與川普有親筆信見往來，但對於若拜登回函蔡英文，卻表示不會公開信件內容，除非陳以信私下詢問。

這場詢答過程，陳以信當下批評，「我真的覺得司法委員會一定要研擬藐視國會的相關條款，我覺得這邊官員已經有藐視國會的嫌疑」外，也在

接著，面對近日顧立雄可能接任國放部長的傳言，陳以信臉書文遂寫道，聽說顧立雄要來接國防部長，這是三軍統帥的任命權，他雖有意見，但外人難以置喙。不過此事若成真，他以外交國防委員會委員的身分，奉告未來可能的顧部長一句話：「不可藐視國會！」

陳以信表示，外委會不比司委會，經常召開機密會議，如果顧立雄還像上次在司委會一樣，和國安機密完全無關的質詢，他也堅決不回答的話，那麼外委會的委員可不會輕易放過他。

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