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「體會到開放萊豬難處」　陳以信：蔡英文應向馬英九道歉

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文元旦發表新年談話，其中在開放萊豬進口部分，她表示用最謙卑的心情，請國人體諒，希望大家能理解再三斟酌後的決定。對此，國民黨立委陳以信2日在臉書批評，蔡總統這些話沒有謙卑、不知悔改、毫無歉意、獨斷至極。另外，對於蔡英文提到體會到過去馬政府的難處，陳以信呼籲她向前總統馬英九道歉。

陳以信指出，蔡英文在選前電視辯論曾公開承諾，開放美豬議題是國家重大挑戰，她會「與人民溝通、與產業溝通、與國會溝通、與在野黨溝通！」但8月28日宣布前請問蔡英文和誰溝通過？她答應人民要先溝通都沒做到，現在怎麼有資格要求人民「體諒」與「理解」？

陳以信表示，蔡英文在要求人民之前，請先要求自己，請蔡英文先就過往食言「向人民道歉、向產業道歉、向國會道歉、向在野黨道歉」。

另外，蔡英文談話中也提到，開放美豬美牛進口決定引起的議論和紛擾，讓她充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。

陳以信質疑，請問蔡英文難道忘了當年反對最烈的不就是民進黨嗎？站出來帶頭上街抗議的不就是當時的民進黨主席蔡英文嗎？為何當年反對開放時就不能體會？現在贊成開放就可以體會？既然現在可以體會了，是不是應該先向馬英九道歉？

陳以信表示，尤其當年馬政府開放美牛進口時，有考慮到國人特殊飲食習慣，特別設下「牛豬分離、強制標示、排除內臟」的限制，開放前還有「三管五卡」，管源頭、管邊境、管市場，設下層層防衛措施為國人把關。

「反觀這次蔡總統的突擊開放，牛豬不分，也不標示，內臟全收，新廠沒查，舊廠不查。」陳以信認為，這在在顯示蔡政府對國人飲食安全的堅持，遠遠比不上當年的馬政府。

陳以信批評，蔡英文自詡談判高手，但這次對美談判根本是自掀底牌、未戰先降。

他說，當年馬英九開放美牛後，美國即恢復TIFA定期貿易談判，也宣布台灣人赴美免簽證，但這次開放美豬卻是什麼好處都看不到？台美FTA、BTA沒有下文，連最基本的TIFA復談都沒換到。究竟蔡總統是為台灣在佈什麼神秘的局？為什麼一點好處都看不到？

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關鍵字：

陳以信蔡英文馬英九萊豬

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