　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美駐聯合國大使訪台　華春瑩：必將遭到歷史的懲罰

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於13日至15日訪問台灣，並與台灣高階官員會晤，引發各界高度關注。對此，中國外交部發言人華春瑩於8日的例行記者會上表示，這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。

在例行記者會上，俄新社記者提問，美國常駐聯合國代表團宣布，美常駐聯合國代表克拉夫特將於1月13日至1月15日訪問台灣。中方對此有何評論？

對此，華春瑩回應，美方行為嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，中方堅決反對。　世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實。美方在中美《建交公報》中就此作出明確的承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。

華春瑩進一步指出，這一段時間以來，川普政府內少數反華政客，明確地說，就是蓬佩奧之流在不斷上演「最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利。「這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。」

最後，華春瑩再次強調，「我們敦促美方回歸理性理智，停止破壞中美關係的言行」，中方將採取一切必要措施堅決維護自身主權、安全利益。美方如果執意妄為，必將為其錯誤行為付出沉重代價。

►熱門女香熱銷Top 3，均一價1099

ET快訊
阿信唱一半「IG直播突打開」　上萬網友看畫面傻了
罕見畫面曝！國軍「雪地持槍」演練　高山站台下雪了
三大名牌香水「下殺1099元」！　錯過只能後悔
快訊／倫敦宣布進入「重大事故狀態」！疫情全面失控
女大生爆頭亡！閨蜜跪地崩潰　計程車「違停殺人」法官判了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美駐聯合國大使訪台　華春瑩：必將遭到歷史的懲罰

RCEP、中歐投資協定談妥　郭瑞華：成大陸拉攏台商利器

5月大女嬰飆重11Kg！肥成「米其林寶寶」　竟是黑心「嬰兒霜」惹禍

中國科學院：2021年首季GDP上看16.3%　全年約8.3%

中共迎建黨100週年　學者：或推動預防式社會維穩

尪不接電話！22歲人妻「暴怒處死1歲兒子」…痛哭打給爸訴苦

金融時報：中國下禁令　不准媒體報導馬雲

恐怖！超市「整片牆」突坍塌　顧客慘被壓倒...淹沒在廢墟中

石家莊、邢台下令封城！　病毒快速擴散「已310人染疫」

疫情衝擊　陸網瘋傳「全國快遞下週停運」

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

怪怪的！回家「沒有狗熱情迎接」當機10秒黑影衝出：床太溫暖啦

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

美駐聯合國大使訪台　華春瑩：必將遭到歷史的懲罰

RCEP、中歐投資協定談妥　郭瑞華：成大陸拉攏台商利器

5月大女嬰飆重11Kg！肥成「米其林寶寶」　竟是黑心「嬰兒霜」惹禍

中國科學院：2021年首季GDP上看16.3%　全年約8.3%

中共迎建黨100週年　學者：或推動預防式社會維穩

尪不接電話！22歲人妻「暴怒處死1歲兒子」…痛哭打給爸訴苦

金融時報：中國下禁令　不准媒體報導馬雲

恐怖！超市「整片牆」突坍塌　顧客慘被壓倒...淹沒在廢墟中

石家莊、邢台下令封城！　病毒快速擴散「已310人染疫」

疫情衝擊　陸網瘋傳「全國快遞下週停運」

林依晨圓夢當打工仔！　咖啡廳洗碗時薪160

日立慈善盃首回合頂5度低溫　錢珮芸領先、徐薇淩想吃麻油雞

李家慷第四節獨得12分　璞園本季第2勝76比58退台銀

被爆「和肯伊威斯特睡了」害金卡達夏離婚！　男網紅傻眼：蛤？

桃園車站驚見「紫色複製人」！男子買票看傻：我媽在哪裡？

《柏捷頓家族》千金x公爵假戲真做　古裝版《花邊教主》衝歷年第五

《料理之王》米其林廚師關鍵失誤　廚佛Fred：非常致命

范冰冰貼臉靠肩張鈞甯！陷低潮合體3閨蜜「比什麽都靠譜的情感」

崔宇植因「國籍」加入《尹Stay》！李瑞鎮先下馬威：憑什麼當正職

美駐聯合國大使訪台　華春瑩：必將遭到歷史的懲罰

大陸熱門新聞

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

每天1奶茶！女老師抽出「草莓奶血」

兔女郎動漫展「激情騎」影片流出　嗆網友：沒必要道歉

5月大女嬰飆重11Kg！肥成「米其林寶寶」

遼寧毒王1傳33　所住社區「全部封死」

工人失足抓大橋鋼筋　下一秒大叫墜亡

名媛吃5668元霸王餐　老闆氣炸

尪不接電話！22歲人妻當場處死1歲兒子

-16℃舔鋼管會怎樣？　少年親實驗

多地限電！華春瑩：外國不必擔憂

半熟女徒弟嫁嫁80歲身障老中醫！　被針灸征服

恐怖！超市「整片牆」突坍塌　顧客慘被壓倒

扛4麻袋硬幣繳賠款！他再被罰22萬

石家莊、邢台下令封城！已310人染疫

更多熱門

相關新聞

恐怖14天大戲 從coup揭開序幕

恐怖14天大戲 從coup揭開序幕

由川粉在美國國會山莊演出的全武行，震驚全世界，這是美國史上最不堪的一天，受到來自全球各地領袖同聲譴責、民主之敵的國家嘲諷訕笑後，川普會乖乖移交政權給拜登嗎？《慧眼看天下》第130集，電話連線資深外交官介文汲，與主持人一起分析這場暴亂後續會有什麼樣變化。

川普卸任前急派美駐UN大使訪台！前AIT處長：時機很糟

川普卸任前急派美駐UN大使訪台！前AIT處長：時機很糟

一份來自美國的「遲來大禮」

一份來自美國的「遲來大禮」

外交部：會在川普政府基礎上與新政府合作

外交部：會在川普政府基礎上與新政府合作

蔡英文默認川粉暴力亂局？　馬英九：不怕拜登誤會？

蔡英文默認川粉暴力亂局？　馬英九：不怕拜登誤會？

關鍵字：

美駐聯合國大使川普蓬佩奧華春瑩

讀者迴響

熱門新聞

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

施柏宇突發全黑文「再見了，別再流淚」

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面