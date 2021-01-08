美駐聯合國大使訪台　華春瑩：必將遭到歷史的懲罰

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於13日至15日訪問台灣，並與台灣高階官員會晤，引發各界高度關注。對此，中國外交部發言人華春瑩於8日的例行記者會上表示，這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。

在例行記者會上，俄新社記者提問，美國常駐聯合國代表團宣布，美常駐聯合國代表克拉夫特將於1月13日至1月15日訪問台灣。中方對此有何評論？

對此，華春瑩回應，美方行為嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，中方堅決反對。 世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實。美方在中美《建交公報》中就此作出明確的承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。

華春瑩進一步指出，這一段時間以來，川普政府內少數反華政客，明確地說，就是蓬佩奧之流在不斷上演「最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利。「這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。」

最後，華春瑩再次強調，「我們敦促美方回歸理性理智，停止破壞中美關係的言行」，中方將採取一切必要措施堅決維護自身主權、安全利益。美方如果執意妄為，必將為其錯誤行為付出沉重代價。

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