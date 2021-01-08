美駐聯合國大使「政權交接前夕」訪台　江啟臣要蔡政府注意這件事

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

美方8日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於13至15日訪台。由於此刻正值美國總統交接期，總統川普（Donald Trump）即將在1月20正式卸任，克拉芙特的出訪也被形容成「畢業旅行」。國民黨主席江啟臣8日談及此事時表示，國民黨對於台美關係的正常化、強化、升級等都正面看待，但他也提醒，民眾更期待看到雙方的經貿具體進展，或者在與人民有關利益上的具體結果。

江啟臣表示，國民黨歡迎所有支持台灣的友人來台進行訪問，對於台美關係的正常化、強化、升級等都正面看待。

同時，江啟臣也指出，除了形式上的高層互訪外，民眾更期待務實永續的台美關係，政府應該強調實質、務實、永續等能夠有更具體結論的往來，好比談及台美經貿問題時，民眾更期待看到雙方的具體進展，或者在與人民有關利益上的具體結果。

根據《半島電視台》等外媒過去報導，克拉芙特背景為共和黨大金主，任美國駐加拿大大使的15個月期間，則因為有300多天沒在渥太華的工作崗位上，而有「缺勤大使」稱號。

外媒也報導，克拉芙特在美國政壇並不為人所知，對美國人來說也很陌生，其經歷缺乏任何與外交事務有關的教育經歷或實踐經驗，不像那些以前擔任過美國高級外交官者，對國際形勢的複雜性很瞭解。

▼美國駐聯合國大使Kelly Craft貼文挺台，背後有台灣黑熊。（圖／翻攝Twitter@USAmbUN）





▼ 美駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）曾與駐紐約台北經濟文化辦事處李光章，在紐約曼哈頓共進午餐。（圖／達志影像／美聯社）

