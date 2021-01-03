國民黨2022吹青年參政「七號角」　陳以信：從年輕世代贏回民心

▲田方倫。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

國民黨備戰2022推年輕化，青年部吹起「參政七號角」，鼓勵年輕幕僚參選民代，包括朱立倫發言人淩濤、青年團部分，前總團長田方倫、蕭敬嚴與青年部副主任詹為元等人，以及台北市議員羅智強助理楊植斗、連勝文發言人錢震宇、智庫副執行長黃心華，都決定投入2022年地方議員參選。

國民黨為推動年輕化，近期吹起青年參政反攻號角。國民黨立委陳以信說，革實院推動「參政七號角」，鼓勵年輕人參選2022地方議員，看到凌濤、錢震宇、蕭敬嚴、田方倫、 黃心華、詹為元等年輕一代，願意為黨出戰，這是很好的事，國民黨的年輕一代就該如此。

▼朱立倫核心幕僚凌濤。（圖／翻攝自臉書）



陳以信說，過去國民黨家大業大，選舉時黨內有資源，黨外有鐵票，黨提名就幾乎當選，因此想要選舉的年輕人，眼睛必須向上看，期待黨內高層的關愛，才有獲得提名參選的機會。

他提及，但現在黨已沒有資源，基層鐵票也已鬆動，黨的提名早已不是當選保證，被提名人必須脫下皮鞋，換上草鞋，走入最基層，一步一腳印，爭取民眾支持，才會有當選的機會。

陳以信指出，政黨輪替後馬前總統帶領重返執政，都是靠年輕人的支持才得以完成。未來國民黨要想奪回政權，一樣要靠年輕人的支持，所以現在更要從年輕人做起，吹起號角鼓勵青年參政，從青年世代開始贏回民心贏回國家。他也要認領「初選納政治獻金法」的立法修正工作，協助年輕參選人，可以靠小額捐款參加選舉。