孫大千揭克拉芙特背景　缺勤的「酬庸大使」、不會給台灣增地位

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）



記者蔡文鈴／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於1月13日至15日訪問台灣，總統府認為此舉將會持續深化台灣友誼。然而，前立委孫大千卻認為，克拉芙特僅是共和黨大金主的妻子，甚至在擔任駐外時還缺勤300多天，認為這樣「酬庸」性質的「缺勤大使」對美台政策並無任何影響力。

孫大千質疑，克拉芙特訪台究竟能給台灣帶來什麼好處呢？且這位大使並非美國傳統國際政治圈的重量級人士，只不過是共和黨大金主的妻子，講白了，對於未來美國的對台政策既沒有主導權，也沒有影響力。

孫大千表示，這位大使在擔任美國駐加拿大大使的15個月期間，缺勤高達300多天。這樣一位酬庸性質的「缺勤大使」訪問台灣，既不會讓台灣多一點面子，也不會給台灣增一點地位。

孫大千也提到，過去一年以來，美國政府頻繁派遣高階官員訪問台灣，每一次的訪問之後，台灣不是進行高額軍購，就是被迫開放萊豬。雖然說來者是客，台灣當然應該待之以禮，但是，在川普政府已經走向窮途末路，眾叛親離的時刻，希望民進黨不要再一次為了舔美而出賣犧牲台灣人民的利益。也許民進黨覺得欠了川普很多，可是台灣人民沒有。