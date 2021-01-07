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華府暴動VS太陽花運動　陳以信：民進黨的民主素養比美國兩黨差

▲川普支持者與警方在國會大廈前爆發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普支持者與警方在國會大廈前爆發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

美國國會美東時間6日下午認證選舉人團票期間，大批受到美國總統川普號召的示威民眾包圍、闖入國會大廈，甚至一度佔領眾議院議場，震撼國際，民主、共和兩黨皆有人譴責川普。對此，國民黨立委陳以信將此事對比太陽花學運，嘲諷「相較當年太陽花運動時，民進黨的民主素養和美國兩黨比起來真是差太多了」。

陳以信在臉書指出，美國國會大廈被川粉闖入，眾院議長動員警察權立即驅離，美國朝野領袖一致譴責要求離開，多位共和黨人也嚴厲批評，這就是美國民主仍然令人敬佩的地方！相較當年太陽花運動時，民進黨的民主素養和美國兩黨比起來真是差太多了。

至於示威者包圍國會大廈期間出現我國國旗，陳以信表示，這不知道原因何在？但這對我國形象決定是負面影響，政府不可默不作聲，一定要公開聲明清楚切割才行。

事件回朔到美東時間6日下午1時，美國參眾兩院展開選舉人團票認證程序。不過由於在川普號召下，5日起不少川粉開始在華盛頓特區集結，川普也在6日開議同時，於白宮橢圓型草皮向支持者發表演說，重申他不滿選舉舞弊、堅稱自己是大贏家，並號召支持者們走向國會。

約莫下午2時半，上萬的示威者以人數優勢突破特區警察封鎖線，攻陷國會大廈，一部分示威者打破正門，直衝圓形大廳，其中又有人佔領眾議院議場後，也包圍了參議院的議事廳。

面對示威者闖進國會大廈，國會警察啟動最高層級的「撤離清場」，所有議員被緊急護送撤離、議事暫停。事發後，國防部證實身兼參議院議長的副總統潘斯（Mike Pence）下令出動國民兵進入特區協助清場；而此前，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也致電五角大廈，質問特區國民兵為何不回應特區警方的增援要求。

最終，哥倫比亞特區警局約莫晚間6時宣布已完成國會山莊清場，華府隨後也實施宵禁，整起事件目前累計4死。對於，川普煽動示威群眾走向國會的舉動，除了民主黨人士批評外，不少共和黨人士也切割譴責。

潘斯就表示，「這是美國國會山莊黑暗的一天」，6日在國會山莊破壞的人們並沒有勝利；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責，「今天闖入美國國會山莊的事件是不可接受的」；參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）則說，今天試圖搗毀我國民主的人並未成功，這次失敗的叛亂凸顯「我們眼前的任務」對於共和國有多重要。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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