美駐聯合國大使將旋風訪台！　黃暐瀚3點分析：這天很關鍵

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）



記者邱茀濱／綜合報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於13日至15日訪問台灣，並與台灣高階官員會晤，引發各界高度關注。資深媒體人黃暐瀚以「3子」形容台灣，並分析若在這敏感時刻，繼續與川普政府「靠近」，很可能將會變成未來與拜登政府的「距離」。

針對拉芙特將訪台一事，黃暐瀚8日在臉書以3大重點分析，他認為不管拉芙特將帶給台灣什麼「友善的言論」，其實很可能就是支持台灣實質參與聯合國，但她說完沒幾天就要「政黨輪替」了，下一個政府，會不會延續這個態度，才是重點，因此意義不大。

黃暐瀚指出，美國國會的衝突事件，引來三位前任總統的譴責，川普總統有沒有「煽動」民眾衝進國會？變成現在美國社會關心的焦點，在這種敏感時刻，台灣若繼續與川普政府「靠近」，很可能將會變成未來與拜登政府的「距離」。

最後，黃暐瀚直言，不用擔心中共的反應，因為他也不認為「兩岸會就此開戰」。但對於有人擔心拉芙特在川普卸任前來台，很可能是要來「要點東西」，他坦言這沒什麼好擔心，正所謂「錢能解決的事情，都是小事」，只要不要造成台海軍事衝突，安全渡過20日美國政權交接，就當作是「台灣三日遊，開心來，平安去，歡迎再來！」

他並重申，不管台灣是被美國當成「棋子」還是「塞子」，甚至是「盤子」？「只要台灣平安就好」。

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