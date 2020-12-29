王美惠淚訴反萊豬綠委「陷於不義」　黃暐瀚嗆：違背民意哭什麼？

▲民進黨立委王美惠被問美豬行政命令表決時黨內同志跑票時表示難過。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨三位立委林淑芬、劉建國、江永昌日前在投票表決萊豬行政命令時棄權，遭到黨紀處分，引來黨內立委王美惠批評「陷於不義」，更在媒體面前落淚，相當委屈。對此，資深媒體人黃暐瀚批評，民意代表違背民意、遵照黨意，事後還好意思出來哭？「在哭什麼？」

黃暐瀚認為，王美惠既然承認「地方壓力很大」，知道嘉義市民不要吃萊豬，你身為嘉義市立委，不跟著民意投票，傻傻地跟著黨的錯誤決定，不怪自己「違背民意」，反而要怪別人「聽從民意」？

黃暐瀚表示，如果是不分區，黨要妳違反「本心」，可以選擇退黨，不要當投票部隊；如果是區域立委，黨要妳違反「良心」，那林淑芬跟劉建國，就是榜樣。

黃暐瀚批評，民意代表，不聽民意，聽黨意，事後還好意思出來哭？「王美惠，你到底在哭什麼？」

立法院日前進行萊豬修法表決，民進黨挾多數優勢通過9項行政命令。不過，民進黨林淑芬、江永昌、劉建國等3名立委跑票，將面臨黨紀處分，不僅同黨同志鄭運鵬率先在臉書嘲諷，王美惠也淚訴「跑票是陷我們於不義！」

針對三人棄權與黨團投票不一致，民進黨團紀律小組29日開會討論，會中決議建請移送黨中央中評會；至於結果如何，需待30日的黨團大會決議。

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