美駐聯合國大使將訪台　陸：川普政府「最後的瘋狂」必遭歷史懲罰

▲美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日凌晨宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。對此，大陸外交部表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，「川普政府內少數反華政客不斷上演『最後瘋狂』，利用所剩任期蓄意破壞中美關係。這種伎倆逆歷史潮流而動，必將遭到歷史的懲罰。」

大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上指出，蓬佩奧的聲明嚴重的違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈的譴責。

華春瑩提到，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實，美方在中美建交公報中也就此作出明確的承諾，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。」

華春瑩指出，一段時間以來，川普政府內少數反華政客不斷上演最後瘋狂，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利，這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。

華春瑩強調，敦促美方立即停止干涉中國內政、損害中方利益、破壞中美關係的言行，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身主權安全利益，美方必將為其錯誤行為付出沉重代價。

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

