「天網」到底是什麼？　黃暐瀚腦海浮現《全民公敵》

▲黃暐瀚。（資料照／翻攝917 POP Radio 官方頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

有居家自我隔離的民眾違反防疫規定，擅自外出跑出去跨年，結果遭指揮中心用「天網」抓到，引起各界熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚也相當好奇「天網」是什麼，到底是透過什麼樣的方式掌握行蹤。

黃暐瀚指出，違反規定的檢疫者私自外出遭警方鎖定後現場逮人，因此他推論，有帶手機的檢疫者，必被「掌握行蹤」；沒帶手機的，則是因為唱歌太大聲，引來警察，才被發現。難道陳時中部長所說的「天網」，就是手機嗎？

黃暐瀚質疑，如果真的是如此，那之前NCC開罰中天，說謝龍介亂講（透過手機定位可以掌握人數），是罰幾點的？如果不是手機，政府又是透過什麼方式，掌握民眾行蹤的呢？而更重要的是，掌握民眾行蹤這件事，我們的國會，台灣的人民，有授權政府掌握每個人的行蹤嗎？

對於「天網」抓人的作法，不禁讓黃暐翰腦海中浮現威爾史密斯的電影《全民公敵》，而「天網」，到底是什麼？沒有答案，希望政府給我們答案。

指揮中心發言人莊人祥解釋「天網」原理，其實近似於電子圍籬，只要將自主健康管理者的手機和縣市政府的跨年活動地點串連，當自主健康管理者的電話信號出現在活動地點周邊 ，就會自動警示並通知主辦單位，因此也僅會針對自主健康管理者進行監測，並非掌握所有人的行蹤。

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