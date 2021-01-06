李遠哲護萊豬稱「糖也是毒」　黃暐瀚批：8年前民進黨反毒牛怎沒說？

▲前中研院長李遠哲。（圖／記者林銘翰攝）



記者蔡文鈴／台北報導

含萊克多巴胺美豬自今年元旦起正式開放進口台灣，但肉品不標示含萊劑令許多民眾感到憂慮。不過，前中研院長李遠哲5日表示，萊克多巴胺如果是在安全標準內，對健康影響不大，像是糖、硝酸鈉也是毒「大家還是吃」，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，李遠哲怎麼沒有早八年出來和當時反萊牛的民進黨曉以大義一下，害大家白擔心這麼多年。

黃暐瀚批評李遠哲，如果為了合理化或護航萊豬，硬要把糖講成毒，「那院長應該很清楚，水其實也是毒（水中毒），然後大麻其實也算「藥」，端看怎麼使用？使用在誰身上？使用多少量罷了。」

黃暐瀚指出，許多人確實不能吃糖，大部分民眾，不宜多吃糖，甚至對某些疾病的患者來說，糖就跟毒一樣，千萬碰不得，但李遠哲院長有沒有想過？糖，有標示，萊劑是不是也應該標示呢？另外，他質疑李遠哲「糖也是毒」的概念，「怎麼沒有早八年，出來跟民進黨和擔心萊牛的國人，曉以大義一下，白讓大家擔心了這麼多年？」

黃暐瀚強調，對某些人來說，糖，確實是毒，不能多吃，甚至不能吃。但糖有標示，可以選擇，萊劑不標，不能標，消費者搞不清楚自己會不會吃到「這個毒」，這才是最大的問題。

李遠哲表示，萊克多巴胺如果是在安全標準內，對健康的影響不大，也不一定所有含萊克多巴胺的豬都不好。他舉例，有人認為糖也是毒，不能吃太多，「硝酸鈉也是毒，但為了保鮮，放一點點，大家還是吃」，每天空氣那麼壞，罹患肺腺癌的人那麼多，大家不多關心空污、肺腺癌，而每天都在談萊豬，不可思議。至於政府祭出的管制措施，他認為是政府的努力，做到這樣已經不錯。

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