桃園超悍女碩生！實驗室蒜頭被丟棄　狂打2男同學再逼下跪道歉

▲在桃園市某科大研究所念書的張姓女研究生，去年8月間不滿卓姓同學丟棄其放置在實驗室蒜頭，竟持木棍將卓毆打成傷，李姓同學見狀制止也遭恫嚇毆打。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某科技大學念書的張姓女研究生，去年8月間發現卓姓男同學把她放置在實驗室蒜頭丟棄後火冒三丈，以徒手或持木棍痛打卓成傷，自稱有黑道背景，如果擔心家人安危就下跪道歉，李姓男同學見狀出言制止，張女也以三字經辱罵，並恫嚇「再讓我聽到就是連帶」，隨後再出手毆打李成傷，桃檢8日偵結依傷害、恐嚇危害安全罪嫌將張女向地院聲檢聲請簡易判決處刑。

檢警調查，27歲的張姓女子，去年8月26日晚間6時許，因不滿卓姓男同學將其放在實驗室的蒜頭丟棄，在實驗室外以徒手、持木棍方式痛毆卓男，造成其臉部、前胸等處有鈍挫傷，張女將卓男帶至隔壁實驗室，再以「三字經」辱罵，自稱「有黑道背景，如果擔心家人，就下跪道歉」等語，還怒嗆「如果到中南部，直接要你性命」。

此時，同研究所的李姓男同學出言制止，張女轉移焦點怒嗆李男三字經，還辱罵「滾出去當個垃圾，沒人會管你」、「再讓她聽到就是連帶」，隨即以徒手毆打李男，導致左臉鈍傷、腹壁挫傷、左骨盆挫傷等傷勢，事後卓、李2人到醫院驗傷提告。

張女在檢警偵訊時坦承犯行不諱，卓、李2人提出醫院驗傷診斷證明，警方則提供監視器與手機錄影影像佐證，檢方認為事證明確，偵結依傷害、恐嚇危安罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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