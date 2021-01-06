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桃園防疫旅館大開放！因應返鄉潮擴充至2023房　外籍人士也可住

▲桃園市長鄭文燦6日在市政會議上表示，因入境檢疫措施限制，防疫旅館需求大增，將再協調3家以上業者加入防疫旅館，不限定桃園人，但以桃園人為優先。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦6日在市政會議上表示，因入境檢疫措施限制，防疫旅館需求大增，將再協調3家以上業者加入防疫旅館，不限定桃園人，但以桃園人為優先。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央流行疫情指揮中心宣布入境限制與入境後檢疫措施加嚴，導致桃園市防疫旅館在農曆春節前需求量大增，市長鄭文燦6日主持市政會議時表示，桃園是國家大門，不會只限定桃園人入住，但由於春節前防疫旅館需求量大，已委請市府觀旅局再協調3家防疫旅館加入，同時研擬尋覓合適企業員工宿舍，作為多元防疫處所因應選項，以滿足國人春節返鄉檢疫需求。

鄭文燦指出，中央流行疫情指揮中心日前宣布，本國籍旅客自本月15日起增加居家檢疫必須1人1房限制，因本月20日前是農曆春節返鄉高峰期，預期將造成防疫旅館需求滿載，因位於桃園國際機場所在地，離島旅客防疫旅館需求也由桃園市負責，市府將以市民為優先原則下擴充防疫旅館數量，也研擬尋覓適當企業員工宿舍，由衛生局協助是否符合1人1房之防疫規定，以滿足國人春節返鄉防疫需求，但以桃園人優先。

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▲桃園市衛生局長楊勝評說，將協調3家以上旅館業者加入防疫旅館行列。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局長楊勝評說，將協調3家以上旅館業者加入防疫旅館行列。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府觀旅局長楊勝評說，桃園市現有共計11家防疫旅館供一般旅客入住，8家防疫旅館則供外籍移工入住，預計明天起防疫旅館可增加到20家、2023間房，因防疫旅館需求壓力大，許多國外企業人士回台，只要宿舍符合1人1戶等檢疫規定，並經衛生局檢視無虞一樣可以入住，希望企業能多提供宿舍，減輕防疫旅館壓力。

衛生局長王文彥說，截至本月3日為止，全球新冠肺炎確診病例已突破8千5百萬例，國際疫情仍十分嚴峻；截至本月5日為止，國內累計確診案例為817例，桃園累計確診103例，列管中居家隔離人數則有7人，中央流行疫情指揮中心於去年12月30日公告，因應疫情變化決定加嚴入境限制與入境後檢疫措施，自元旦起非本國籍人士限制入境，本國籍人士入境部分，本月15日起居家檢疫要求1戶只能1人，或只容許入境同行者同住。

►「即日起，我退出老化黨。」

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