國1桃園段大貨車撞護欄 整車飲料掉滿地...車陣回堵逾10公里

▲國道一號北上50.2公里處桃園路段8日清晨6時許，1輛滿載飲料大貨車疑似恍神自撞護欄，導致車上飲料等貨物散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1輛滿載飲料的大貨車8日清晨行經國道一號北上桃園路段，駕駛疑似精神不濟自撞護欄，導致車斗所載飲料貨品散落一地，國道一隊警方據報後立即趕往處理，因貨物占用3個車道，造成後方逾10公里車陣回堵，肇事駕駛為徐姓男子，經酒測後酒測值為零，直至上午8時30分左右才逐漸消化車陣，肇事原因仍在調查中。

▲國道一號北上50.2公里處桃園路段8日清晨6時許，1輛滿載飲料大貨車自撞護欄，車上飲料等貨物占用3個車道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據國道一隊指出，8日清晨6時許，徐姓男子駕駛大貨車北上，行經北上50.2公里處時，突然失控撞上護欄，車上貨物散落後方，佔用內側3車道，警方據報後趕往處理，由於僅剩外側1車道通行，立即找來工務單位協助清理，但後方圍堵車陣長達10餘公里，造成北上路況50-60公里處紫爆。

▲國道一號北上50.2公里處桃園路段8日清發生大貨車自撞護欄意外，車頭已毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方表示，徐姓男子所幸未受傷，大貨車車頭部分毀損，徐自稱疑似精神不濟肇禍，至於真正肇事原因仍在調查中，這起自撞車禍，直至上午8時5分才清理完畢。

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