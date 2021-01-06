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三屆努力終於成功！市議員林政賢全力爭取　桃園新住民事務科成立

▲市議員林政賢全力爭取，桃園新住民事務科成立。

▲社會局新住民事務科掛牌成立，由劉彥伶擔任首屆科長。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

三屆努力終於成功！桃園市政府6日於新住民文化會館、成立新住民事務科，將統籌各局處新住民相關業務及資源。長年關心新住民朋友權益，不遺餘力的市議員林政賢指出，桃園市的新住民人數6萬2983人，他在擔任未升格前的縣議員即提出成立新住民朋友的專責單位，如今在他擔任升格後、並連任市議員的第二年，終於成立。

▲市議員林政賢全力爭取，桃園新住民事務科成立。

▲市議員林政賢(左一)全力爭取，桃園新住民事務科成立。（圖／林政賢提供）

林政賢指出，他在擔任第17屆縣議員時，陸續提出並爭取新住民權益的建議案，升格後擔任第一屆市議員的第五次定期大會，提案建議成立新住民專責單位、第一屆第八次臨時會再度提出、2017年1月市府終於有了回應，成立「新住民事務委員會」，並於同年7月成立「新住民聯合服務中心」。

▲市議員林政賢全力爭取，桃園新住民事務科成立。

▲市議員林政賢長年重視新住民權益。（圖／林政賢提供）

接著，在第一屆第十四次臨時會提案成立「新住民文化會館」，目前已營運多年，新住民事務科的成立，經過他三屆議員全力爭取，終於今日正式掛牌，並由劉彥伶擔任首屆科長。

▲市議員林政賢全力爭取，桃園新住民事務科成立。

▲社會局於新住民文化會館舉行新住民事務科掛牌成立。（圖／市府提供）

市長鄭文燦指出，桃園新住民及外籍移工人數相當多，桃園自升格後，陸續完成新住民聯合服務中心、新住民文化會館、北區新住民學習中心等設施，今(2021)年底也將於中壢成立新住民培力中心，提升新住民創業及就業競爭力，希望給予新住民朋友全方位的照顧。

社會局長鄭貴華表示，新住民事務科主要負責辦理新住民生活適應輔導相關方案，像是初入境生活適應班、初入境母語電話關懷。同時輔導桃園市20個新住民社區關懷據點，提供新住民社區在地服務，以提升服務輸送近便性。社會局也委託辦理桃園市新住民就創業需求調查，以作為未來規劃「新住民培力中心」服務參考，協助新住民發展一技之長與第二專長。

包括立法委員湯蕙禎、市議員余信憲、林政賢、蔡永芳、內政部移民署副署長鐘景琨、市府社會局長鄭貴華、桃園區長陳玉明、桃園市新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭、桃園市文化基金會副執行長李欣芳等均一同出席活動。

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