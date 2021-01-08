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桃園拉拉山神木區飄雪「車披糖霜」　警交管...曝「追雪路線」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區拉拉山8日凌晨溫度降至零度左右，先是飄下冰霰，但清晨開始飄下瑞雪，在北橫上抬耀、雪霧閙部、神木區與達觀山林步道區都逐漸披上「白色糖衣」，但因山區能見度不佳，賞雪遊客只能到登山口附近，公路總局與大溪警方7日晚間已開始實施交通管制，籲請民眾配合交管，但民眾遠望山區飄雪仍然興奮不已。

▲桃園市復興區拉拉山神木區8日清晨飄下瑞雪，登山步道遍佈白雪。（圖／林務局新竹林管區提供）

▲桃園市復興區拉拉山神木區8日清晨飄下瑞雪，登山步道遍佈白雪。（圖／林務局新竹林管區提供）

▲桃園市復興區拉拉山神木區8日清晨飄下瑞雪，部分登山步道佈滿白雪。（圖／林務局新竹林管區提供）

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▲拉拉山神木區8日清晨飄下瑞雪，部分登山步道逐漸雪白。（圖／林務局新竹林管區提供）

林務局新竹林管處指出，復興區小烏來7日晚間傳出下雪，後來證實是「細雨」，但今天凌晨起，拉拉山附近山區溫度降至零度，包括北橫上抬耀、雪霧閙部落、神木區等登山步道都傳出降雪；林務局新竹林管處與公路總局第一區工程處復興工務段、大溪警分局7日晚間10時許開始管制交通，上山賞雪遊客務必配合管制與交通指揮。

▲桃園市復興區拉拉山神木區8日清晨飄下瑞雪，達觀山林步道已降下白雪。（圖／林務局新竹林管區提供）

▲桃園市復興區拉拉山神木區8日清晨飄下瑞雪，達觀山林步道已降下白雪。（圖／林務局新竹林管區提供）

此外，大溪警方說，遊客若開車上山賞雪，可在北橫台七線往巴陵過一號隧道、巴陵橋和巴陵二號隧道後約1公里處，49K時右轉下坡，經過興溪橋後經過爺亨、鐵立庫部落，再開車約30分鐘可抵達抬耀賞雪，但須注意現場路況，並配合警方交管。

▲桃園市復興區拉拉山神木區8日清晨飄下瑞雪，公路總局與大溪警方在路口實施交管措施。（圖／公路總局提供）

▲桃園市復興區拉拉山神木區8日清晨飄下瑞雪，公路總局與大溪警方在路口實施交管措施。（圖／公路總局提供）

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