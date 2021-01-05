爸媽「激烈床戰聲」迴盪整屋！兒女羞爆受夠出手了　超鬧結局曝光

▲國外一對姊弟聽見父母正在「激烈床戰」，被吵得不堪其擾，決定「捉弄」父母。（圖／翻攝TikTok@_meganthompsons）



記者吳美依／編譯

國外一對青少年姊弟坐在客廳沙發上，突然聽見樓上不斷傳來奇怪巨響，立刻明白爸媽又在房間裡激烈親熱。他們被吵得不堪其擾，一時興起想要「惡作劇」，於是直接敲門詢問發生什麼事情，竟得到意想不到的答案。這個過程全被記錄下來，分享到TikTok，引起熱烈討論。

影片中，少女聽見疑似床頭木板撞擊牆壁的聲音，立刻露出既難為情又受不了的表情，崩潰遮住臉部，大喊「看在上帝的份上！」接下來，她的弟弟打赤膊走上樓，故作天真地詢問，「媽，樓上那是什麼聲音啊？那個碰碰聲啊！」接著還握拳輕輕敲擊房門，模仿令人害羞的巨響。

沒想到，父母的腦筋也動得非常快，立刻回答那是「電腦」發出的聲音。兒子顯然不太相信，但仍複述確認，「是電腦之類的東西發出碰碰聲嗎，媽？拜託，現在是8點30分欸！」一旁的姊姊強忍笑聲，之後將這段影片分享至TikTok並寫道，「應該要給大人們訂個規定，不應該在孩子們都醒著時親熱！」

這段影片至今已經獲得6.48萬讚、2000多則留言。許多網友看了都笑翻，紛紛表示，「你弟弟是史上最勇敢的人」、「我要向你們致敬」、「在這之後，他們還會幫你們煮晚餐喔」、「在所有能夠說出的事物之中，她選擇說的是電腦？」但也有人指出，「至少他們還有性生活，不像大部分的父母一樣」。

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