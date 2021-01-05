5月大嬰兒對媽咪「豎大拇指比讚」！　護士驚呼：從沒看過

記者吳美依／綜合外電報導

英國林肯郡的33歲孕婦荷莉（Holly Giles）懷胎20周，首次接受產檢時，竟透過超音波畫面看見寶寶豎起大拇指，比出「讚」的手勢。就連經驗豐富的助產護士也忍不住驚呼，她從來沒有見過這樣的事情。

綜合《太陽報》、《林肯郡生活報》報導，荷莉是一名助教，12月9日在閨蜜的陪同之下，前往朝聖者醫院（Pilgrim Hospital）接受產檢。她躺在床上時，突然聽見醫護人員發出驚呼與讚嘆，趕緊把頭轉向螢幕，才發現這個可愛的驚喜。

荷莉表示，「助產護士是第一個看到的，直呼『我的天啊』。她說，這樣的情況真的非常罕見，她以前從未見過。」她指出，雖然嬰兒在子宮內時常扭來扭去，但孩子卻保持著「比讚」姿勢好一陣子，讓在場的大人們都非常驚喜，閨蜜甚至特地拍照留念。