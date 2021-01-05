　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喬治亞州「參議員決選」成關鍵！選情陷緊繃　結果恐等好幾天

▲▼喬治亞州1月參議員決選。（圖／路透）

▲喬治亞州參議員決選選情激烈。（圖／路透）

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國喬治亞州明天舉行2席聯邦參議員決選，不僅將決定由哪一黨掌握參院多數，也關係到民主黨總統當選人拜登未來能否全面執政；目前選情緊繃，結果可能要等上幾天才會出爐。

民調顯示，尋求連任的共和黨現任議員羅夫勒（Kelly Loeffler）和帕度（David Perdue）與民主黨挑戰者華諾克（Raphael Warnock）和奧索夫（Jon Ossoff）支持度不相上下。

以下是《路透社》整理的計票程序相關重點。

▲▼美國喬治亞州計票。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國喬治亞州在去年總統大選之中也成為關鍵搖擺州之一。（圖／達志影像／美聯社）

選舉結果為何可能延後揭曉？

美國去年11月舉行總統大選，喬治亞州郵寄投票的計票速度緩慢，直到投票所關閉3天後，結果才出爐，拜登最後在約500萬張選票中，以領先不到1萬2000票的優勢勝出。

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger ）辦公室發言人瓊斯（Walter Jones）說，倘若選情膠著，那麼這類延遲可能會在明天決選後重演。瓊斯說，「我們可能需要花上幾天」，而結果延遲出爐主要是因為在選舉日當天接獲的郵寄投票。

選務人員已經開始處理收到的郵寄選票，例如檢查選票上的簽名是否與記錄相符，但要等到明晚7時才能開始計票。

官方資料顯示，截至昨天，工作人員已處理了近100萬張郵寄選票。他們應該會在「選舉之夜」迅速清算這些郵寄選票，以及選民提前赴投票中心投下的200多萬張選票。

至於選舉日當天才寄達的郵寄選票，選務人員仍得花上好些時間開啟信封、檢查簽名並將選票放入點票機。此外，他們還必須處理數以十萬計選民明天親赴投票所投下的選票。

▲▼ 美國總統川普5日來到喬治亞州出席選後首場造勢活動。（圖／路透）

▲美國總統川普來到喬治亞州，出席選後首場造勢活動。（圖／路透）

喬治亞州偏紅？

紅色一向是共和黨的代表色，民主黨則是藍色。

在去年11月的總統大選，喬治亞州和其他搖擺州的郵寄投票大多是支持拜登，而親身投票的選民大多力挺共和黨籍總統川普。如果這次再度出現較多民主黨人採郵寄投票方式，初步計票結果可能類似共和黨先展現領先優勢，民主黨後來迎頭趕上。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治中心（Center for Politics）專家康迪克（Kyle Kondik ）說，「初步結果通常反映出選情，但可能會比最終結果要紅一些。」

▲▼喬治亞州開始手動重新計票。（圖／路透）

▲喬治亞州去年大選時曾經採取人工方式重新計票。（圖／路透）

重新計票

喬治亞州在2020總統大選兩度重新計票，州最高選舉官員下令以人工方式重驗紙本選票，稍後又應川普陣營要求以電腦掃描重新計票。

假如領先幅度小於或等於全部選票的0.5%，喬治亞州允許落後的一方提出重新計票，但必須在選舉官員確認結果後的兩天內提出要求。

倘若候選人認為計票結果有誤，也可要求重新計票；在這種情況下，應由州務卿決定是否重驗選票。地方選舉官員也有權在結果獲得認證前，在轄下縣郡重新計票。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

品木宣言「青春無敵健康光嫩機能水」消滅痘痘、敏感肌也適用！

 
ET快訊
女友低胸裝「幫孫安佐慶生」穿超辣！他PO合照閃炸
涉竊3千萬「鴨王」自曝：每月50萬零花！貴婦怒公布前後照
接到千元訂單！外送員臉臭「又來了」　內行曝內幕：難怪不爽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

5月大嬰兒對媽咪「豎大拇指比讚」！　護士驚呼：從沒看過

洛杉磯「每15分鐘1人死亡」！1/5檢測者中鏢　官員憂：可能更糟

葉門7歲「骷髏男童」體重7公斤！瘦到只剩骨頭　瀕死蜷曲病床上

死亡自拍！他「瀑布旁擺pose」下秒滑倒急墜108米　最後身影曝光

少婦染毒！抓起2歲女兒「從6樓往下丟」　下秒自己也跳了

山坡上「33公尺女性性器」浮出地表！　巴西藝術品引爆正反論戰

狗狗趴在4月大嬰兒身上　他睡醒驚覺「愛女沒呼吸」崩潰！

2男直衝飯店屋頂「25樓往下跳」！她嚇壞尖叫　探頭一看卻傻眼

幼獅慘遭「塞進小木箱」走私2000公里！　雙眼摘除失明

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

沒臉見客！傲嬌萌貓拒絕穿衣服 臉埋奴才胸前「塞乃」網：太委屈XD

爸媽「激烈床戰聲」迴盪整屋！兒女羞爆受夠出手了　超鬧結局曝光

美專家曝「2021結束前」無法擺脫疫情！　美2.3億人接種才群體免疫

喬治亞州「參議員決選」成關鍵！選情陷緊繃　結果恐等好幾天

醒來房間都是血！人妻嚇壞報案「老公被謀殺」　警發現：他假死

《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

各國「混合、延長間隔」接種疫苗　藥廠警告：無證據顯示有保護力

新冠治療又突破！廉價「治頭蝨藥」成希望　療程減半死亡率↓8成

5月大嬰兒對媽咪「豎大拇指比讚」！　護士驚呼：從沒看過

快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！新冠死亡人數突破1000人

華府爆發大規模抗議！全城警戒　挺川團體「驕傲男孩」領袖先被捕

台股爆3480億大量！分析師：量比價先行　明天成交量是觀察重點

買錯化妝品被趕出家！台中夫敲門沒人應：以為還在氣…6天後妻已屍僵

1+17+41！河北3天暴增59例本土　一村莊10人確診

日本化妝教父揪「洗臉致命錯誤」　做錯小心斑點長出來

台灣豬比進口豬貴　雲鼎阿二麻辣：30元加價購讓消費者增加選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

米克斯「雙手合併」拱背求鴨肉　爸笑翻：毛長齊也不能吃

台新金併購保德信卡在「還沒送件」　金管會：他們還在想籌資計畫

老濕姬導遊下一站泡溫泉！米砂攜手五大正妹推出2021公益性感年曆

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

他瀑布旁自拍急墜108m最後身影曝光

即／台灣也禁入！日本政府考慮全面鎖國

健身房業者驚傳元旦輕生亡！疑不敵南韓防疫政策

正妹雙手被銬　離奇死在密室中

英首相三度封城！變種病毒失控

葉門7歲童「體重7公斤」瘦如骷髏

動物園養不起　擬將貓熊歸還中國

快訊／菅義偉：日本首都圈7日發佈緊急事態宣言

網上分享婚照　意外發現丈夫再婚

少婦染毒！抓起2歲女兒「丟下6樓」

狗趴嬰兒身上　他驚覺愛女斷氣崩潰

美股今年首個交易日「大跌近400點」

埃及病患集體缺氧亡！護士絕望「人都死了」

更多熱門

相關新聞

華府爆發抗議　挺川領袖先被捕

華府爆發抗議　挺川領袖先被捕

美國總統川普支持者6日將在華府舉行大規模示威，華府警方嚴陣以待 。遊行前夕，挺川普團體「驕傲男孩」領袖泰瑞歐傳出因為涉嫌焚燒支持黑人平權旗幟而遭華府警方逮捕。

川粉「質疑選舉制度」仍動員投票決選

川粉「質疑選舉制度」仍動員投票決選

共和黨議員作秀只給川普一人看

共和黨議員作秀只給川普一人看

川普加碼兩千元紓困案能過關嗎？

川普加碼兩千元紓困案能過關嗎？

員工銷毀疫苗原因曝光　500劑GG了

員工銷毀疫苗原因曝光　500劑GG了

關鍵字：

北美要聞喬治亞州參議員參議院

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面