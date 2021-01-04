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美夫妻領養「亞裔兒」逼學中文17年　看出生證明傻眼：是韓國人啦

▲▼亞洲,亞裔,小孩,領養。（圖／CFP）

▲白人夫妻以為領養的亞裔小孩來自中國。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

短影音平台抖音（TikTok）的一名用戶，日前上傳了一部短片，描述他在論壇Reddit上看到的有趣故事，結果有一則引發了熱烈迴響。原來是有一對白人夫妻23年前領養了一名亞裔嬰兒，他們認為不該讓孩子忘了自己出生的地方，因此讓孩子從小學習中文、接觸中國文化，結果在孩子升大學準備出生證明時才發現，他們孩子的親生父母根本不是中國人，而是韓國人。

TikTok用戶@mrsmedeiros日前分享了一段影片，引述自6年前論壇Reddit上非常熱門的一段故事。當時有名白人父親發文表示，他和妻子在17年前領養了一名亞裔嬰兒，當時嬰兒的父母太過年輕，沒辦法扶養孩子；這對夫妻也向機構承諾，一定會好好照顧這個孩子，「我們第一眼就愛上他了。」

這對父母並不想讓孩子忘記自己的出生地，因此從小讓他學習中文、接觸中國文化，甚至每兩年就會去中國旅遊一次，還帶他認識當地的中國社區，並認了另一對中國夫妻當乾叔叔、乾阿姨。這名父親自豪地表示，他的孩子5歲時中英文就非常流利，「我們並不想剝奪他的文化。」

結果，這名孩子17歲準備申請大學時，這對夫妻才拿出孩子的出生證明仔細看了一遍，這才發現出了大錯。孩子的親生父母的姓氏分別是「Park（朴）」跟「Kim（金）」，也就是說，他的孩子壓根不是中國人，而是來自韓國。

這名父親懊惱地表示，他應該要好好理解孩子的過去，而不是用自以為是的刻板印象來教育孩子。不過，也有不少網友回應表示，「孩子精通兩國語言，相信對他的學業跟工作都會很有幫助」、「現在有很多人想學中文，你們是提前準備了」、「還是很感謝你們對孩子付出的努力。」

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