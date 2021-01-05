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洛杉磯「每15分鐘1人死亡」！1/5檢測者中鏢　官員憂：可能更糟

▲▼加州疫情嚴重。（圖／路透）

▲美國新冠疫情仍在蔓延，加州洛杉磯郡平均每15分鐘就有一名患者死亡。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國新冠肺炎疫情仍在蔓延，加州洛杉磯郡公衛局長費雷爾（Dr. Barbara Ferrer）於4日宣布，郡內高達1/5接受檢測者的結果呈現陽性，且每15分鐘就有1名患者死亡。她憂心地表示，聖誕新年假期後導致的感染激增已經展開，未來每周死亡人數可能繼續飆升至1000人以上。

CNN報導，費雷爾指出，假期、跨年夜派對與旅客返鄉，將導致未來幾周病例持續增加，「我們很可能在1月經歷整個疫情期間最糟糕的情況，這是很難想像的」。她也提到，郡內新冠病患住院率已經達到史上最高的7697人，其中21％目前正在加護病房，此數字「令人擔憂」。

洛杉磯郡是美國人口最多的郡，目前感染人數持續激增失控，病例總數過去1個月內翻倍成長。由於醫院與殯儀館都已經額滿，法醫辦公室如今也必須騰出空間安置病患遺體，目前已經達到757具遺體。

洛杉磯郡監察委員會主席索里士（Hilda Solis）說，洛杉磯疫情是一場「人類災難」，醫療體系如臨大敵，想盡辦法擴充床位與治療空間，「我們的醫護人員身心俱疲又生病」。她警告，目前的情況已經「超出我們的想像，（未來）可能會超出理解範圍。」

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