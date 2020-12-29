萊豬開放倒數　雲林傳統市場、攤販肉品張貼零瘦肉精標章

▲ 雲林縣政府積極輔導縣內製造業、餐飲業及販售業落實豬肉原料原產地標示外，推出「零瘦肉精商店」標章供縣內食品販售、製造加工、餐飲及小吃攤販申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應明年元月1日起，含萊克多巴胺美豬將開放進口，雲林縣推出「零瘦肉精商店標章」，提供店家申請張貼，縣長張麗善29日偕同衛生局長曾春美、建設處長李俊興至市場及美食廣場實地訪查攤商小吃攤肉品標示情形及張貼零瘦肉精商店標章，鼓勵縣內業者踴躍加入零瘦肉精聯盟，雙重保障，守護食安。

張麗善指出， 雲林縣政府除配合新公告有關包裝、散裝食品及直接供應飲食場所等標示規定，積極輔導縣內製造業、餐飲業及販售業落實豬肉原料原產地標示外，更推出了「零瘦肉精商店」標章供縣內食品販售、製造加工、餐飲及小吃攤販申請，共同組成零瘦肉精聯盟，消費者只要認明標章就可放心購買。

張麗善表示， 縣府今針對縣內餐飲業、小吃攤、食品販售及製造加工業進行稽查輔導，要求業者清楚標示原產地，也呼籲踴躍加入雲林縣零瘦肉精商店聯盟，透過自律公約，保障消費者食安權益。縣府率先成立零瘦肉精聯盟，目前有352家畜牧場加入，雲林縣申請零瘦肉精商店標章的業者，餐飲業者67家，一般小吃攤販業者65家，食品販售及製造加工業者150家，共計282家。

未來也透過加強稽查肉品原產地標示及肉品檢驗等，並持續推動「零瘦肉精商店」標章申請，呼籲食品業者落實自主管理，清楚標示販售食品相關資訊，維護消費者「知」及「選擇」的權利，一旦有標示不清、標示不實情形，縣府將依食安法二十二條、二十五條、二十八條祭出最嚴厲的處罰標準，嚴格規範，讓消費者更加有保障。

建設處長李俊興處補充，因應含瘦肉精美國豬肉進口，為維護市場內販售台灣豬肉攤商與消費者之權益，建設處自上月30日起至縣內各公有市場，宣導有關「含豬肉及豬可食部分原料之原產地標示規定」；配合衛生局所推出之「零瘦肉精商店」標章，共同組成零瘦肉精聯盟，目前雲林縣各公有零售市場申請零瘦肉精商店標章的店家，餐飲業者22家，一般小吃攤販業者48家，食品販售及製造加工業者75家，共計145家，讓進入公有零售市場之消費者只要認明標章就可放心購買，食在安心。



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