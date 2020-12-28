涉「販賣職務」收賄遭訴　北港鎮長蕭永義裁定延押

▲雲林地院經法官訊問後，認為鎮長蕭永義涉及對於職務上之行為，收受金錢賄賂等犯嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，裁定續押。（圖／翻攝自Facebook／蕭永義）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮鎮長蕭永義、清潔隊長蘇志勇等人涉嫌以120萬元到150萬元「販賣職務」，透過白手套收受合計達750萬元，雲林地檢署偵辦全案偵查終結，今以貪汙罪嫌起訴，已被羈押一個多月的蕭永義，今天法官再以勾串滅證之虞裁定續押。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮法務部廉政署中部地區調查組、調查局中部地區機動工作站組成專案小組，偵辦雲林縣北港鎮鎮 長蕭永義、清潔隊隊長蘇志勇等公務員及白手套蔡姓商人等人，為使鎮長得以償還競選期間所支出之債務及日常紅白帖費用，涉嫌以120萬元、150萬元不等之代價，買賣清潔隊隊員之正式職缺。

雲林地檢署檢察官指出，其收受蔡、蘇、蔡、蔡、陳及許等人合計750萬元賄賂案件，涉嫌賄賂的人員已坦承，並被以五萬到十萬元不等交保，該案已偵查終結提起公訴，移審雲林地院經法官訊問後，認為鎮長蕭永義涉及對於職務上之行為，收受金錢賄賂等犯嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，裁定續押；蔡姓商人則交保30萬元；不法獲得職務的清潔隊員將面臨失去工作。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，無論考試、選任或選舉出身之公務人員，所有受領之薪資、待遇，均屬民脂民膏，於執行公務時，切勿心存僥幸，圖謀個人不法利益，本署將持續秉持積極查辦、迅速偵結之工作策略，辦理肅貪案件，以正官箴，並達到警醒防貪之目標。

▲北港鎮長、清潔隊長涉「販賣職務」涉嫌賄絡的人員已坦承，並被以五萬到十萬元不等交保，該案已偵查終結提起公訴，不法獲得職務的清潔隊員將面臨失去工作。（圖／北港清潔隊／翻攝自北港鎮公所網站）





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