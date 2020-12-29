是否做加工肉品含萊豬、台灣豬比例調查　陳吉仲：這不可能會發生

▲陳吉仲強調，台灣豬標章有「共同功能」和「不同政策含義」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（29日）宣布「農業保險法」明年1月1日正式施行上路，媒體關心萊豬進口後，是否會針對加工肉品使用台灣豬和萊豬的比例調查，農委會主委陳吉仲肯定說，這不可能會發生。

陳吉仲表示，明年1月起，所有豬肉跟豬肉製品不管在交易場所，或餐飲場所要執行產地來源國的標示方法，都是依照衛福部的規範，是可由商家不管配合衛福部或農委會的標章貼紙，即使從網路上下載貼紙都可呈現，重點只有一個，就是讓消費者清楚豬知道豬肉來自哪個產地來源國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於有營養師提到，以後加工肉品，如香腸等可能會有萊豬情況，媒體問是否加工肉品會進行萊豬跟台灣豬比例調查？陳吉仲強調「這不可能會發生」，農委會會每天公布進口豬肉來源，及國內生產的豬肉跟所有內臟部位使用數量外，衛福部也會在邊境公布每天驗出多少萊豬，包括重量有多少等，所有溯源會做到百分百，讓所有進口豬肉清楚標示。

另外，有立委認為台灣豬標示應該統一，陳吉仲指出，這是有「共同功能」還有「不同政策含義」，共同功能是不管用農委會、衛福部標章或標示，都是在告訴消費者豬肉跟豬肉加工品產地來源。政策含義則是農委會推的標章是為了鼓勵業者多使用國產豬，增加數量。