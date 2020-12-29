蛇蠍女幫遠親投保3千萬　買凶撞成半植物人！2收押1在逃

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市今年5月發生一起車禍，行動不便的何姓男子步出家門遭自小客車衝撞，送醫搶救呈半植物人，該輛自小客撞人後隨即逃逸，警方調查覺案不單純，報請雲林地檢署成立專案小組指揮，依殺人未遂案件偵辦。經查為何男遠親林女代替投保3000萬保險，再以百萬代價買兩兇殺手製造假車禍欲奪命。

▲陳嫌開車從何男後方高速追撞，撞擊力道猛烈，何男從車頂滾到後方掉落地面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，61歲林姓女子為被害人何男（50幾歲）遠房親戚，林女因積欠債務，且見被害人因腦部開刀、行動不便，才策劃製造假車禍企圖對被害人謀財害命。林女自2019年4月至今年5月間，先後以偽簽被害人署名方式，替被害人何男投保多筆意外保險及旅遊平安險，保險金額合計約3000萬元。

▲陳嫌開車從何男後方追撞，撞擊力道猛烈，何男從車頂滾到後方掉落地面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方指出，主嫌林女以100萬元賞金提供彭姓殺手、陳姓殺手，並計劃將何男以假車禍方式殺害，彭嫌、陳嫌為此特地購買一部報廢車輛，並竊取他車車牌懸掛，於5月28日由彭嫌假冒農會人員，撥打電話謊稱拿補助款予被害人，等被害人持助步器行走在門口前道路時，陳嫌駕車加速由後方後衝撞被害人並隨即逃離現場。

▲行動不便的何姓男子拄著助行器步出家門，遭自小客車衝撞，送醫搶救呈半植物人，該輛自小客撞人後隨即逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方表示，車禍造成被害人何男，腦部外傷併蜘蛛網膜下出血、生命垂危等傷害，雖經搶救，仍呈癲癇、半植物人狀況。檢察官黃立夫訊問被告林嫌等人後，認被告林嫌係主謀，與其他共犯共同涉及偽造文書、殺人未遂及詐欺未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、滅證之虞，向臺灣雲林地方法院聲請羈押禁見獲准，目前陳嫌仍在逃。

▲陳嫌開車撞擊何男後隨即逃離現場，何男倒地處距離撞擊點數公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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