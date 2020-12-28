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雲林地政處2技士涉收賄喝花酒　遮天秘技「完工後才是開始」

▲雲林縣政府2名地政處公務員涉嫌收受廠商賄賂、招待喝花酒，雲林地檢署調查偵辦後今終結起訴。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張姓公務員、陳姓公務員，皆是從事農水路工程的資深技士已超過20年，兩人前後遭羈押後，縣府即啟動程序對其停職。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府2名地政處公務員涉嫌收受廠商賄賂、招待喝花酒，雲林地檢署調查偵辦後今終結起訴，將張姓、陳姓公務員涉及違反貪污治罪條例之收受賄賂等罪嫌提起公訴，經法官訊問後，認為陳姓公務員犯罪嫌疑重大，裁定20萬元交保候傳，張則限制住居。

雲林地檢署檢察官黃立夫指揮法務部調查局雲林縣調查站，偵辦雲林縣政府地政處公務員，辦理雲林縣古坑鄉、土庫鎮、褒忠鄉、北港鎮、東勢鄉等鄉鎮之農村社區、農地重劃區建設工程及農路、排水路建設暨改善工程之採購案件，涉嫌收受廠商賄賂、喝花酒等不法犯行，涉及違反貪污治罪條例之收受賄賂等罪嫌。

據了解，雲林縣府地政處張姓公務員年約60歲、陳姓公務員年約55歲，皆是從事農水路工程的資深技士已超過20年，兩人曾多次與不只一家廠商相邀餐敘、續攤喝酒，且巧妙地於完工之後才受招待，藉以避嫌，兩人前後遭羈押後，縣府即啟動程序對其停職。

雲林地檢署今（28）日指出，該起貪污案已偵查終結並提起公訴，在押2名被告移審臺灣雲林地方法院，經法官訊問後，認為陳姓公務員犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，裁准新臺幣20萬元交保候傳，另張姓公務員則命限制住居。

地政處長黃凱達表示，兩人於12月23日分別交保與限制住居候傳，在25日向縣府遞出復職申請，目前應該已收到復職令，黃凱達指出，依規定他們可以提出復職，而人事處依程序亦簽准其復職，兩人特休假還未請完，據了解目前還在休假中未進辦公室上班。
 

▲雲林縣政府2名地政處公務員涉嫌收受廠商賄賂、招待喝花酒，雲林地檢署調查偵辦後今終結起訴。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府2名地政處技士涉嫌收受廠商賄賂、招待喝花酒，雲林地檢署調予以起訴。（圖／記者蔡佩旻攝）



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