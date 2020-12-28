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萊豬進口在即！花蓮各界宣示反萊豬　捍衛食安守護鄉親健康

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕同縣府局處首長、花蓮縣議會、花蓮肉類公會及各人民團體共同宣誓「守護鄉親，拒絕萊豬」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕同縣府局處首長、花蓮縣議會、花蓮肉類公會及各人民團體共同宣誓「守護鄉親，拒絕萊豬」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應中央明年1月1日開放含萊克多巴胺豬肉進口，花蓮縣長徐榛蔚28日偕同花蓮縣政府局處首長、花蓮縣議會、花蓮肉類公會、各觀光飯店、大型販售商場、各級農會、肉品盤商、各校園團膳業及社區關懷據點、文健站、失智據點等逾四十個人民團體及供餐單位，共同宣誓「守護鄉親，拒絕萊豬」，堅定花蓮縣捍衛食安、拒絕萊豬的嚴正立場。

8月份，中央政府竟突宣布將以行政命令方式，從明年1月1日開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣，日前獲立法院強勢通過。徐榛蔚指出，這對於重視食品安全的國人來說完全是背道而馳，長年以來國家政策禁止台灣養豬業者使用含有萊克多巴胺的飼料，如今中央政府政策卻將含有萊克多巴胺的肉品開放進口到台灣，這是全國人民最不能接受的，各地方政府及國人也都站出來捍衛自己以及家人健康。

徐榛蔚致詞強調，縣府守護縣民健康及食安的態度一貫而堅定，感謝花蓮縣議會迅速通過花蓮縣政府修訂花蓮縣食品安全管理自治條例，禁止花蓮縣販售或加工供應肉品檢出萊克多巴胺，捍衛花蓮鄉親及全國來到花蓮的民眾都能夠享受到安全無虞的在地食材。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕同縣府局處首長、花蓮縣議會、花蓮肉類公會及各人民團體共同宣誓「守護鄉親，拒絕萊豬」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為保障學童及長者等高風險族群，縣府已要求國中、小學營養午餐，社區關懷據點、部落文健站及失智據點共餐等單位，皆選用花蓮在地食材及國產豬肉，禁用含萊克多巴胺肉品，以保障高風險族群健康。

「人民有知的權利！」徐榛蔚再度強調，花蓮縣政府未來將加強稽查作業，經查核販售含有萊克多巴胺的食品業者，縣府將立即開罰並公告，讓鄉親週知，再次呼籲鄉親拒買萊豬，你我一同守護家人的健康！

代表花蓮縣議會致詞的縣議員謝國榮提到，先前花蓮縣議會收到花蓮縣政府「拒絕萊豬」的公文，花蓮縣議會一致通過，與縣府同心堅守「零檢出」的立場，不論是學童的營養午餐、社區關懷據點或是部落文健站等供餐單位，皆禁止使用含有萊克多巴胺的肉品，尤其花蓮又是觀光勝地，更是國人旅遊的首選之地，更應該嚴格把關，讓花蓮鄉親及全國友人都可以在花蓮吃的安心、住的安心！

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕同縣府局處首長、花蓮縣議會、花蓮肉類公會及各人民團體共同宣誓「守護鄉親，拒絕萊豬」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣畜牧場源頭管理，除畜牧場飼料管理制度，加強派員至畜牧場抽檢飼料，再送至農委會指定檢驗機構檢驗，包含瘦肉精等項目；畜牧場端血清檢測動物用藥品殘留亦持續進行，檢驗均無受體素殘留。以杜絕使用非法動物用藥品。以加強畜牧戶自主管理能力、提升飼料安全及品質，來把關確保畜禽產品之源頭衛生安全，保障民眾權益，並提供優質畜禽產品予消費者使用。

花蓮縣對市售豬肉持續加強查核：（一）查核標示：要求業者依法辦理包裝食品、散裝食品、直接供應飲食場所標示，明確註明豬肉原料原產地(國)， 截至12月23日，衛生局已完成輔導製造業、餐飲業、販售業3572家次。（二）保存來源文件：查察業者有無依法保留肉品來源文件（例：發票、收據），以利追溯來源。（三）加強抽驗：依風險分級原則，優先抽驗規模大、風險高之製造、餐飲、販售業者，並配合食藥署專案對指定下游業者加強稽查抽驗。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕同縣府局處首長、花蓮縣議會、花蓮肉類公會及各人民團體共同宣誓「守護鄉親，拒絕萊豬」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，花蓮縣衛生局及縣府農業處設計「豬肉原料原產地貼紙」及「花蓮豬肉產地標章」，經查核後發放生鮮豬肉攤及所提供餐廳、小吃業者，鼓勵消費者購買花蓮在地畜牧場飼養，且經花蓮縣農產運銷股份有限公司衛生檢驗屠宰之無萊劑豬隻，重申花蓮在地豬肉絕無瘦肉精，請鄉親及消費者購買花蓮本地的豬肉安心食用。

「捍衛食安，拒絕萊豬；守護鄉親，拒絕萊豬」記者會現場所有與會貴賓共同舉牌高喊，用行動捍衛自己和家人的健康。今日與會貴賓包括縣議員謝國榮、陳英妹、吳東昇、吳建志、黃馨、林宗昆、徐雪玉、李正文、簡智隆、邱光明、徐子芳、高小成、張懷文、鄭寶秀、田韻馨、黃玲蘭、國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君、議長助理張宸瑋、議員魏嘉彥服務處秘書楊喻涵等人及包括花蓮縣養豬協會等50個社團單位。

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