否認「內心充滿感激和感動」　陳吉仲臭臉：是不是真實的要問媒體

▲對於內心充滿感激和感動一事，陳吉仲一臉不悅說，要問聯合報是不是真實的。（圖／翻攝國會頻道）



記者許展溢／台北報導

蔡政府明年1月1日開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，立法院會12月24日審查9項相關行政命令表決通過，事後傳出農委會主委陳吉仲在會內群組發出「開放萊克多巴胺豬肉進口程序，內心充滿感激和感動。」訊息。不過，陳吉仲今（28日）一臉不悅表示，這要問報導的媒體。

立法院經濟委員會今邀請陳吉仲就近期水情、限水措施等政策規劃進行報告並備質詢。國民黨立委葉毓蘭提到，9項行政命令通過，陳吉仲臉書上有貼出內心充滿感激與感動。陳吉仲馬上澄清「我沒有在臉書貼，這是聯合報自己報導」，並說這份報導「 是不是真實的要問聯合報。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉毓蘭追問那有無感動跟感激？陳吉仲說，因為這件事讓農業部門得到兩個正面，第一清楚標示後，業者都開始用國產豬肉，未來佔有率會超過9成。第二奮鬥很久的學校營養午餐，明年1月開始百分百使用在地食材，長期做不到，現在終於做到。

另外，葉毓蘭認為，政府稱進口的萊豬「絕對都是安全」，但立法院總務規定明年2月開始要買的便當， 豬肉來源都不可使用萊豬，豈不是互相矛盾？是否農委會相關部門餐廳為了國民外交也都應改用萊豬？陳吉仲回應，歡迎各行各業，包括政府部門採用國產豬，農委會的單位若不採用國產，就不配在農委會服務。