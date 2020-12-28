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國民黨雲林縣黨部宣示反萊豬　元月16日將啟動「護食安」公投

▲中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄於今(28)日邀請雲林縣議會黨團，共同召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，宣示捍衛人民食安、守護下一代健康的決心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄於今(28)日邀請雲林縣議會黨團，共同召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，宣示捍衛人民食安、守護下一代健康的決心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄於今(28)日邀請雲林縣議會黨團，召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，宣示捍衛人民食安、守護下一代健康的決心。縣議會黨團將督促雲林縣府，明年1月6日開始全力推動「護食安」公投二階段連署、及全面性的誓師與系列活動，務必讓公投成案，讓反萊豬的民意能具體展現。

前雲林縣藥師公會理事長林振順說明，萊克多巴胺是醫療藥品，但因對人體副作用大後來禁用，現在的中央政府讓人錯亂，國產健康安全的豬肉不去推廣，反而要讓含有藥品(萊克多巴胺)的「萊豬」進口，在只標示產地這種魚目混珠的作法讓人民無從選擇起，因此要全力支持國民黨及雲林縣政府的作法，在食安上嚴格把關，以保障人民健康。

許宇甄主委強調，民進黨團24日透過多數暴力輾壓近七成反對萊豬進口的民意，強行通過九項行政命令，就是奉行民進黨黨意，棄守下一代的健康，但若未來想透過不作為等行徑為地方政府設下重重關卡，就是蓄意將進口萊豬爛攤甩給地方政府，此舉不僅是拒絕面對民意，更是蓄意對人民健康造成傷害。

斗六市林聖爵市長表示，蔡政府未經溝通、強行進口萊豬，一方面說讓民眾自己選擇，卻又不准各縣市政府用更嚴格的標準守護人民、學童健康 ，中央政府一紙行政函文就要求各縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規，地方自治權，傷害了中央、地方均權的民主價值，也破壞了守護國人健康的重要關卡。

縣議員李明哲指出，「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」修正案，未來於雲林縣內販售、使用的豬肉肉品、可食部位及其他相關產製食品皆不得含瘦肉精，違者處6萬至2億元罰款，並可公告禁止於雲林縣販售。一定監督雲林縣政府做好萊豬進口後的把關機制，建構保障雲林鄉親以及下一代健康的最後一道防線。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄呼籲，國民黨將為民意搭建表達拒絕萊豬的最堅實橋樑。縣議會黨團將與國民黨中央同步，與各縣市結合全力推動「護食安」公投二階連署作業，明年1月6日將會開始啟動二階段護食安公投連署，希望民眾踴躍參與，務必讓公投成案，讓全民能於明年8月28日透過公民投票的方式，表達守護食安與下一代健康的堅定立場，「人民自己做主，才是真正的民主」。

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