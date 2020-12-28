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台中一家7口窄屋曝！貧父想買布丁慶生　孩勸：爸爸沒錢我們不買

記者黃翊婷／綜合報導

台中一對分別才27、25歲的夫妻日前在網路上PO文賣推車籌醫藥費，一度遭網友罵翻，後來證實這一家七口生活確實很貧困，有一次父親想帶孩子去買布丁慶生，卻被小孩勸阻「爸爸你沒錢，我們不要買」。隨著消息傳開後，這家人居住的老舊鐵皮屋也跟著曝光，冰箱、桌子上堆滿雜物，甚至還擺著已經發黑的隔夜菜和湯，要當作一天的餐點。

▲▼年輕爸爸賣推車籌醫藥費被罵。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸與家中5個孩子。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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這位27歲的年輕爸爸原本從事防水、防漏工程工作，但因為工作不穩定，加上公司離家太遠，後來代步工具壞掉沒錢修理，一家人的生活變得更加困頓，月收入僅1、2萬元。他24日在臉書PO文表示因為沒有存款，想要低價賣掉嬰兒推車，籌錢讓發燒的大女兒看病，沒想到卻引來網友質疑是詐騙。

後來經過台中社會局證實，這一家7口確實是社會局服務的個案，雖然領有育兒津貼約9000元，但身為家中經濟支柱的爸爸工作不穩定，社工已協助申請急難救助，月底會再補助7000元的家扶扶助金，並進行後續追蹤評估。至於看病的費用，在文章PO出不久，就有熱心網友轉帳捐助1000元，算是解了燃眉之急。

根據《東森新聞》報導，這一家7口平時住在一間不大的鐵皮屋，屋裡推滿紙箱，冰箱、桌上也放著許多雜物，甚至還有已經吃了2、3天的菜和湯。爸爸坦言，這些飯菜是他一天的餐點，但給孩子們吃的都是新買的食物，「因為身上都沒有錢，如果我有200元，就不會去賣推車，而是先帶小孩去看醫生。」

一家7口擠窄屋、吃隔夜飯菜，27歲爸賣嬰兒車籌「200元醫藥費」。（圖／東森新聞）

▼▲爸爸吃發黑剩菜過活，家中冰箱只有兩樣物品。（圖／東森新聞，下同）

一家7口擠窄屋、吃隔夜飯菜，27歲爸賣嬰兒車籌「200元醫藥費」。（圖／東森新聞）

爸爸透露，5個孩子最大的6歲、最小的6個月，有一次想帶小孩去買布丁慶生，沒想到孩子卻說「爸爸你沒錢，我們不要」，懂事得讓人心疼。一名賣菜的善心人士看到網路PO文，決定捐一些米、麵線、農作物等物資給這家人，希望他們不要繼續挨餓，「說坦白一點，小孩子不適合這樣的生活啦，一家7口擠在一個小屋子裡面，環境也不是那麼好」。

據了解，這對年輕夫妻無法申請低收入戶補助，是因為妻子娘家有一筆土地，現階段居住的鐵皮屋也已經售出，最晚明年1月底前就得搬離，不過，房東同意讓他們分期繳清先前積欠的3萬元租金。後續的路該怎麼走，夫妻倆選擇努力堅持下去，社會局、慈善團體也會持續給予協助，期望他們的生活能夠逐漸好起來。

▼住家環境推滿雜物。

一家7口擠窄屋、吃隔夜飯菜，27歲爸賣嬰兒車籌「200元醫藥費」。（圖／東森新聞）

▼爸爸捧著善心人士送的物資。

一家7口擠窄屋、吃隔夜飯菜，27歲爸賣嬰兒車籌「200元醫藥費」。（圖／東森新聞）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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