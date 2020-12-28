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拾荒婦月入3K「扛百萬賠償」拒辦低收！想轉當外送員：靠自己就好

▲▼台中拾荒婦機車起火波及2車，面臨百萬維修費賠償，自曝一把地瓜葉能吃2天。（圖／東森新聞）

▲翁婦現面臨百萬賠償金，計畫轉當外送員增加收入。（圖／東森新聞）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中一名66歲的翁姓拾荒婦26日清晨載著回收物外出變賣，不料途中卻因便當紙盒與高溫排氣管接觸而引發火警，不但自己賴以維生的機車燒毀，還波及一旁停放的2部轎車，後續恐得面臨百萬求償。生活清苦的翁婦今上午搭公車到監理站辦理機車報廢，表示新聞曝光後有善心人士致電要小額捐助，市府人員也有上門關心，目前自己計畫當美食外送員增加收入，但工作用的機車從哪裡來？翁婦現仍是相當苦惱。

這起火燒車意外就發生在26日清晨近5時，當天深夜翁婦一如往常騎著機車外出撿拾回收物，凌晨4時許正準備載著辛苦蒐集一整晚、重達20公斤的紙箱、紙盒前往變賣換取約8、90元收入時，卻在經過國光路時突然竄出火光，一整晚的努力當場付之一炬，賴以為生的機車也被大火燒到全毀，幾乎只剩下骨架，更令翁婦難過的是，這場火警還波及路旁停放的2部轎車，後續恐還得面對高達百萬元的維修賠償金。

▲▼台中拾荒婦機車起火波及2車，面臨百萬維修費賠償，自曝一把地瓜葉能吃2天。（圖／東森新聞）

▲當時火勢相當猛烈，將翁婦機車燒成廢鐵，還波及一旁2部自小客。（圖／東森新聞）

翁婦說，自己因身體因素無法做太粗重的工作，因此只能靠著拾荒維生，一天收入約百元，一個月最多也僅能賺3000多元，因生活拮据，有時一把15元的地瓜葉她還得拆成2天吃。但面對百萬賠償，翁婦仍不逃避，積極與車主聯繫致歉、表示負責誠意，對方也同意讓她分期付款，翁婦也說，現在就只能「慢慢賺、慢慢還」。

▲▼台中拾荒婦機車起火波及2車，面臨百萬維修費賠償，自曝一把地瓜葉能吃2天。（圖／東森新聞）

▲翁婦自曝一把15元的地瓜葉分成2天吃，平時生活相當拮据。（圖／東森新聞）

今（28日）上午翁婦搭著公車前往監理站辦理機車報廢，因機車是燒燬，無法適用「舊換新」，報廢後也領無千元補助，但翁婦說，新聞曝光後有善心人士打電話給她表示要小額捐助，今早市府人員也有前來關心，知道她茹素後還送來一袋小饅頭；有人好奇詢問，既然生活清苦，為何不申請中低收入戶補助？翁婦則說，「還能靠自己的話，靠自己就好，不用去領那些補助！」

對於未來，翁婦表示曾聽好友介紹，當美食外送員門檻較低，且若辛勤工作，每個月約能有4萬元收入，因此計畫出門跑外送改善家計。翁婦說，其實早在事發前就已經打算做外送賺錢，因兒子近來才向她坦承罹患僵直性脊椎炎，需要持續就醫服藥，所以才會萌生賺錢念頭，若可以跑外送，也能盡早還清賠償費用。翁婦表示，今下午會請鄰居協助申請外送員資格，但如今她的機車也已燒毀，需要一輛新車才能負擔外送工作，這筆支出要從哪來也令翁婦相當苦惱，盼外界能夠伸出援手，之後經濟有餘裕必定回饋社會。

▼翁婦賴以為生的機車被燒成廢鐵，如今只能前往監理站報廢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼回收紙盒遭排氣管引燃，路旁2車慘遭波及，拾荒女恐賠百萬。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼回收紙盒遭排氣管引燃，路旁2車慘遭波及，拾荒女恐賠百萬。（圖／記者李忠憲翻攝）

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