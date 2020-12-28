2020龍崎空山祭熱鬧開幕　黃偉哲邀請大家感受台南藝術文化底蘊

▲2020龍崎光節－空山祭，27日下午舉辦開幕式，由台南市長黃偉哲偕同立委王定宇，及台南市議員許又仁、杜素吟、蔡旺詮等人共同揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2020龍崎光節－空山祭，27日下午舉辦開幕式，由台南市長黃偉哲偕同立委王定宇，及台南市議員許又仁、杜素吟、蔡旺詮等人共同揭開序幕，在地團體「龍崎永續發展協會」帶領平均年齡80歲以上的「千歲樂齡寶貝團」開場，隨後由5組創作型歌手接力演出，場面十分熱鬧。





黃偉哲市長表示，龍崎是全台南最小的行政區，但在去年第一屆的空山祭卻創下19萬的人潮，而今年的策展比去年更有看頭，總共有16位藝術家挖空心思，把最好的作品展現給大家看，再加上今年空山祭的知名度已經大爆發，希望今年能突破去年參觀人次，大家都能來龍崎看看好山好水，賞遊空山祭，感受台南的藝術文化底蘊。





市府去年首度舉辦的「龍崎光節空山祭」，不僅被網友譽為「全國最美」山林燈節，47天展期更成功為「台南人口最少行政區」龍崎帶來超過19萬觀展人次，創下當地觀光新紀錄！文化局今年再度以虎形山公園為基地，邀請年輕藝術團隊深入在地社區，在區公所、農會、皇龍建設、台灣愛巴士交通聯盟的共同支持下，熱情展開第二年的活動。





「2020龍崎光節－空山祭」以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感發展主題故事「大地迴生」，敘說一段人們踏上旅程，經歷旅途上的酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事，呼應「返鄉」潮流。以此做為靈感源頭，文化局再度攜手12組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品、1個寓言動畫故事《大地迴生》，與首屆相比不僅數量更多，整體規模、量體亦更大。





文化局表示，「2020空山祭」透過每日門票限額發售方式進行活動人數總量管制，守護大家觀展安全。而因應12月22日國內新增一起新冠肺炎本土病例，市府以更高規格防疫措施守護民眾健康，提出「空山防疫6守則」：全程戴口罩、額溫好好量、雙手噴酒精、落實實聯制、展場禁飲食、記得帶手機，並透過網路事前、活動會場大型看板、走動式舉牌等方式進行多元宣導。





活動會場也增設2個防疫管制點，一處設置於「文衡殿停車場」接駁站、另一處設在虎形山公園入口，觀展民眾搭乘接駁車前及入場前需完成實聯制，並向工作人員出示完成畫面，配合消毒雙手、量測體溫後始得入場；體溫超過37度者、有呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常或拒絕配合防疫管制者將禁止入場。會場全區亦會擺放消毒用酒精供觀展觀眾使用，並加強環境清消頻率，落實防疫措施，保護觀眾與工作人員的健康安全。





「2020龍崎光節－空山祭」展期至2021年2月28日，每日門票採限額發售，線上購買一般票（單日票）只要50元，限量500張的暢遊票（無限迴生卡）亦僅售300元。龍崎區民、65歲以上長者、6歲以下兒童、持有身心障礙手冊者及陪同者1名，出示相關證件於全展期均免票入場；南關線的關廟、歸仁、仁德3區居民則享平日（周一至周四）出示相關證件免費入場。歡迎有意觀展的朋友即早預先購票，避免當日現場向隅。相關售票資訊、各項優惠及更多活動詳情請隨時鎖定「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/longcilightfestival。

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