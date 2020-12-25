黃偉哲就職二週年做一日志工　打掃公園守護學童並陪長輩同樂

▲台南市長黃偉哲就職兩周年，選擇與第一線的志工朋友一起共事，感謝大家一年來的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲為感謝市民給予服務機會，在25日就職兩周年這天，不舉辦記者會，而是和第一線的志工朋友一起共事，感謝大家一年來的辛勞。

黃偉哲25日清晨先前往社區與環保志工一起打掃；接著到國小協助導護志工，路送學童上學；下午則陪伴老人家共度耶誕節。黃偉哲表示，志工朋友長期為這座城市付出而不求回報的精神令人感佩，他會帶領市政團隊更加努力打拼，以不負市民的期待。



據了解，天色未亮，黃偉哲市長一大早前往安平區與環保志義工一起出勤打掃社區公園，看到黃偉哲專注地清理落葉、枯枝的樣子，華平里志工李加天表示，自己從沒想過有一天會和市長一起打掃社區，他也肯定黃偉哲放下身段跟著大家整理環境，顯示出市長非常重視環保義志工的努力。



結束工作，黃偉哲與志工一同坐下吃熱熱的芋頭粥，閒話家常，說道：「本來以為這草地看起來相當漂亮，但打掃時卻發現裡面藏著很多小小的菸蒂、塑膠袋等小垃圾。」感嘆公園要維持清潔真的不容易，都是靠著里長與環保志工的用心維持。





黃偉哲表示，環保志義工是維護大台南環境最堅實的後盾，為了環境整潔，清晨即整裝出勤，假日還會邀家人一起參環保活動，不求回報，只為守護家園的無私奉獻精神，是我們的驕傲、更是全體市民學習的榜樣，他對志義工們只有謝謝，再謝謝。台南市現有612隊環保志義工隊，2萬6千多名志義工，每年掃街累積逾2萬公里，相當繞全台17圈，為環境清潔貢獻良多。



最後，黃偉哲贈送志工們小禮物，感謝說到：「一個杯墊是一塊木材，更有意義的是這杯墊是回收木材所製作，也展現了木工師傅的手藝。市府很重視大家，感恩大家的努力，一個小小禮物但心意滿滿。」



隨後，黃偉哲轉往安平國小，在該校志工團前任團長李梨萍、薛文榮及現任團長陳乃華授予「交通導護背心、交通導護旗及交通導護哨」之後，在大門口執行擔崗、舉旗及引導工作，與導護志工共同守護學童們行進及穿越馬路安全，很多學童看到黃市長，都熱情與市長道聲早安及揮手，還有學童開心與市長合影，一早校園呈現精神熱鬧的氛圍，最後為感謝導護的辛勞，黃偉哲送給導護感謝小禮，感恩有他們守護學童的安全。





黃偉哲表示，自己也曾擔任過導護志工，深刻體會到學校導護志工的辛勞，無論刮風下雨或是豔陽酷暑，都堅守崗位、守護學童們的安全，許多志工都是在自家的孩子畢業之後仍繼續為學校服務，其不求回報的利他精神令人敬佩。



黃偉哲下午前往日照中心向長輩問好，他穿上了圍裙，和工作人員一起端出美味的蛋糕和養生枸杞紅棗茶，給長輩們作下午茶點心，長輩們都相當開心，紛紛享用起草莓蛋糕；期間黃偉哲不但感性地祝長輩們聖誕佳節愉快，希望大家度過一個輕鬆愜意的午茶時光，也一一親手致贈佳節禮物予以均齡八十歲以上的阿公阿嬤，祝福大家都要歡喜平安，身體健康呷百二。



黃偉哲表示，台南市目前已有65家社區長照機構提供日間照顧及小規模多機能服務，數量為全台之冠，率先六都達到區區有日照的目標，未來更將往「一國中學區一日照中心」的目標邁進，讓市民就近運用在地資源，一方面供讓子女可以安心工作或讓照顧者適當喘息，長輩們夜間再回到家中與家人們一起同享天倫之樂，期待建立一個友善高齡的溫暖社會。

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