三舍保濟殿慨捐手提無線電通訊裝備　黃偉哲感謝提昇消防救災效能

▲台南市長黃偉哲頒發感謝狀予廟方主委林國珍，感謝代表捐贈手提無線電100組予以台南市消防局使用，彰顯宗教濟世慨然無私，造福人群的慈善義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲25日夜間特地撥冗出席三舍保濟殿暨彌勒天宮於的七朝清醮大典，親自參與地方宗教活動盛事及明華園劇團的扮仙劇碼，並頒發感謝狀予廟方主委林國珍，感謝代表捐贈手提無線電100組予以台南市消防局使用，彰顯宗教濟世慨然無私，造福人群的慈善義舉。

台南市長黃偉哲表示，見到保濟殿與彌勒天宮籌辦謝恩御真祈安七朝清醮的活動可說盛況空前，以及在地的許許多多的鄉親為了台灣與台南來祈福，誠心祈求神明保佑在這塊土地上生活的人們能平安健康，遠離疫情的威脅，他既感動又感謝。



對於廟方慷慨贈予價值148萬的無線電通訊設備，增進消防局的救災效能，善心守護台南市188萬市民的生命財產安全，更是誠摯感謝，祝福在場的市民好朋友都能獲得保生大帝的庇佑，無災無痛，身體健康，一切平安。立委林宜瑾、陳亭妃與在地市議員陳碧玉、李偉智及林志展亦共襄盛舉親赴盛會，一同參與。



消防局表示，三舍保濟殿為地方之公益付出不計其數，時逢慶祝保濟殿暨彌勒天宮七朝祈安宮清醮，得知消防局的救災裝備不足，即慨然捐贈手提無線電救災裝備器材1批共100組，價值將近148萬，大幅提昇災難搶救通訊聯絡的效益，進一步保障消防人員救災安全，亦確保市民生命、身體、財產安全，其善行堪為社會公益之典範；未來對於設備的擴充，消防局保持開放態度歡迎各界提供，眾人齊心一同建立安全之消防救災環境。



三舍保濟殿，供奉主神為保生大帝，靈驗異常，地方人士多獲帝佑，充分結合社區與宗教力量，為引領善良社會風氣的標竿，於挹注地方建設發展、助學興學及社會救濟等諸多公共事務，亦投入甚深，且廣受好評，讓民眾生命安全獲得更多保障。

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