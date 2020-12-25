馬丁南紡獻唱 　黃偉哲祝福市民朋友開心過耶誕

▲荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens），晚上前往南紡購物中心獻唱，以溫暖歌聲撫慰人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

「2021台南好Young」耶誕跨年系列活動於台南各地開跑，荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）25日下午於聖功女中表演後，晚上7時再前往南紡購物中心獻唱，以溫暖歌聲撫慰人心，為近期心情受疫情影響的民眾帶來正面能量，台南市長黃偉哲也到場聆聽致意。





台南市長黃偉哲表示，馬丁的演唱富含情感、令人感動，他即將於明年1月1號離開台灣，感謝他帶來精彩的表演，撫慰市民一年來的辛勞。馬丁說，他很開心能再來到台南，感受台南民眾的熱情和風土人情。





黃偉哲指出，今日戶外表演，是健康的活動，大家也都配合防疫措施，全程戴口罩，期盼市民健健康康過耶誕，更祝福馬丁回荷蘭後一切快快樂樂，同時也祝賀南紡置地廣場開幕順利。





馬丁．賀肯斯受邀擔綱「2021台南好Young」演唱嘉賓，今日特別在南紡購物中心廣場進行表演，與文元國小、麻豆國小合唱團合唱聖誕歌曲外，亦演唱「The Rose」、「You raise me up」及鄧麗君的「月亮代表我的心」等多首經典歌曲 ，現場民眾熱情回應，不只共同合唱，更搖晃手機Led燈，營造璀璨燈海。台南市議員蔡旺詮也到場表達歡迎與支持。





台南市政府表示，馬丁．賀肯斯去年首次到台南參與耶誕活動，今年再度受邀到台南表演，用他動人的歌聲陪伴民眾歡度耶誕跨年。

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