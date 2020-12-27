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台南新營鐵道地景公園熱鬧啟用　黃偉哲：打造新營文化藝術新亮點

▲台南新營鐵道地景公園二期工程辦理完工啟用典禮，台南市長黃偉哲等人親臨現場剪綵，許多在地民眾也都攜家帶眷，在冬日陽光下享受一次甜蜜的悠閒時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營鐵道地景公園二期工程辦理完工啟用典禮，台南市長黃偉哲等人親臨現場剪綵，許多在地民眾也都攜家帶眷，在冬日陽光下享受一次甜蜜的悠閒時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新營鐵道地景公園二期工程，27日辦理完工啟用典禮，台南市長黃偉哲親臨現場剪綵，包括內政部營建署吳欣修署長，以及台南市議員蔡育輝、趙昆原、劉米山、沈家鳳等人參加，現場安排了手作市集、野餐會及音樂表演，許多在地民眾也都攜家帶眷，在冬日陽光下享受一次甜蜜的悠閒時刻。

▲台南新營鐵道地景公園二期工程辦理完工啟用典禮，台南市長黃偉哲等人親臨現場剪綵，許多在地民眾也都攜家帶眷，在冬日陽光下享受一次甜蜜的悠閒時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，糖廠承載了許多民眾的甜蜜回億，鐵道地景公園的啟用，展現了多年來市府與台糖公司通力合作，締造雙贏的成果。新營鐵道地景公園結合長勝營區及新營美術文化園區，串聯起周邊景點，讓大家知道新營不僅是行政中心，也充滿文化及藝術特色，許多自然地景，例如天鵝湖，或者是文化地景，像是鐵道地景公園，都讓新營成為宜居的好地方。

▲台南新營鐵道地景公園二期工程辦理完工啟用典禮，台南市長黃偉哲等人親臨現場剪綵，許多在地民眾也都攜家帶眷，在冬日陽光下享受一次甜蜜的悠閒時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市都市發展局長莊德樑表示，為讓台糖鐵道與新營廠區活化帶動大新營區發展，近6年來投入經費總計2.35億元，不僅利用閒置舊鐵道建構新營往鹽水、新營往後壁之18公里環狀路網，更藉兩期地景公園工程啟動，復駛全台首條客貨兩用糖鐵營業線，以及打造7公頃的大型開放綠地，南市府建設溪北大新營的腳步從未停緩。

▲台南新營鐵道地景公園二期工程辦理完工啟用典禮，台南市長黃偉哲等人親臨現場剪綵，許多在地民眾也都攜家帶眷，在冬日陽光下享受一次甜蜜的悠閒時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

都發局進一步說明，地景公園二期工程範圍延續自前期新營火車站南端，接續往西南拓展至糖廠廠區、五分車中興站。本期打開了沿新進路側的鋼板圍籬，整頓閒置已久的廠區，使肥料倉庫、水泥板圍籬，與老樹盤踞景貌呈現。塵封多時的肥料倉庫後方經過清理，可見密林包圍著的防空洞，而民眾鮮見的內燃機車庫房也近在眼前；在中興路五分車站對面，清整出相當獨特25條軌道綿密交織的陽光草坪，而所有廣場地坪的設計也呼應鐵道紋理脈絡的意象。

▲台南新營鐵道地景公園二期工程辦理完工啟用典禮，台南市長黃偉哲等人親臨現場剪綵，許多在地民眾也都攜家帶眷，在冬日陽光下享受一次甜蜜的悠閒時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，在廠前街與中興路轉角，還打造了糖福印刷創意館休憩入口廣場，廣場角落鑲嵌了台糖進行曲、糖廠發展大事記，兼具知性與紀念性。整體工程改造處處有亮點，未來可望運用倉庫及周邊空間，引進文創、青創產業活動，成為帶動地方發展火車頭，打造更為優質宜居大新營生活圈。

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