　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

議長盃全國學生儀隊競賽在台南　黃偉哲出席敲鑼祝福活動順利

▲議長盃全國學生儀隊競賽26日在西拉雅廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人並敲鑼啟動比賽，預祝活動順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲議長盃全國學生儀隊競賽26日在西拉雅廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人並敲鑼啟動比賽，預祝活動順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

議長盃全國學生儀隊競賽26日在西拉雅廣場熱鬧展開，現場雲集全國24組高中職學生儀隊，在晴朗陽光下獻藝演出，互爭高下，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃及眾多市議員，一同欣賞海軍陸戰隊儀隊與海軍官校鼓號樂隊精湛的典範演出，並敲鑼啟動比賽，預祝活動順利圓滿。

▲議長盃全國學生儀隊競賽26日在西拉雅廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人並敲鑼啟動比賽，預祝活動順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲議長盃全國學生儀隊競賽26日在西拉雅廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人並敲鑼啟動比賽，預祝活動順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，看到海軍陸戰隊儀隊以及海軍官校鼓號樂隊的精湛演出，相信今日的競賽絕對是精彩可期，讓人想起2018年海軍儀隊的上兵蘇祈麟參加「世界儀隊錦標賽」獲得殊榮，既為自己爭得榮耀，也為國爭光成為台灣之光。期許代表學校來參賽的各個隊伍不僅是學校的光榮，未來也能成為台灣的光榮，祝福大家表現傑出，無論團體或個人都有優異的表現。

▲議長盃全國學生儀隊競賽26日在西拉雅廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人並敲鑼啟動比賽，預祝活動順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）
郭信良議長表示，很高興藉由舉辦全國高中職學生儀隊競賽，得以讓平日揮灑汗水，辛苦演練的儀隊有個競技的舞台，亦讓台南的鄉親有機會近距離的觀賞到精彩的比賽。稍早見到海軍陸戰隊儀隊的高超演出，亦讓他想起過往的青春回憶，感觸良多；他祝福參賽隊伍把握7分鐘的競賽時間，盡情展現平日的訓練成果，在槍法、整齊度、力道、儀態、精神等評分項目都獲得佳績。

▲議長盃全國學生儀隊競賽26日在西拉雅廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人並敲鑼啟動比賽，預祝活動順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市議員王家貞、陳怡珍、洪玉鳳、蔡淑惠、郭鴻儀、周麗津、杜素吟、李啟維、許至椿、許又仁與黃麗招也都先後來到西拉雅廣場參與盛會，領略儀隊表演的魅力與祝福活動順利。

天然抗氧化多酚，擁有養顏美容的效果
 

ET快訊
快訊／苗栗小客車猛撞車頭全爛　電線桿「連根拔起」駕駛躺地
紐籍機師害全民埋單逾600萬　陳時中回應了
高雄3歲單眼童赴日「晶片滅癌」回台了　治療畫面曝光
越超狂人妻「無罩」帶丈夫孩子逛耶誕城　甜露蜜腿黑森林
柯文哲「6年打底」全記錄　誓言讓大家看見台北巨大改變
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

議長盃全國學生儀隊競賽在台南　黃偉哲出席敲鑼祝福活動順利

2021法鼓山限量春聯「平安自在」　結善緣喜迎牛年新氣象

千禧之愛健康基金會培育「家庭健康長」　宣導3D健康生活

台灣釣具產業協進會成立　蔡其昌：力推優良垂釣環境　

長榮大學生遇傳教怪客　歸仁警網路巡邏驚覺...聯繫校方齊追查

熱血帥警幫女高中生尋回手機　少女心好感動！

三舍保濟殿慨捐手提無線電通訊裝備　黃偉哲感謝提昇消防救災效能

墾丁龍磐公園迎接2021「屏安」日出　戴口罩＋觀星＋迎曙光

科技執法！屏東市萬年溪亂丟垃圾　屏縣環保局查到了

馬丁南紡獻唱 　黃偉哲祝福市民朋友開心過耶誕

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

議長盃全國學生儀隊競賽在台南　黃偉哲出席敲鑼祝福活動順利

2021法鼓山限量春聯「平安自在」　結善緣喜迎牛年新氣象

千禧之愛健康基金會培育「家庭健康長」　宣導3D健康生活

台灣釣具產業協進會成立　蔡其昌：力推優良垂釣環境　

長榮大學生遇傳教怪客　歸仁警網路巡邏驚覺...聯繫校方齊追查

熱血帥警幫女高中生尋回手機　少女心好感動！

三舍保濟殿慨捐手提無線電通訊裝備　黃偉哲感謝提昇消防救災效能

墾丁龍磐公園迎接2021「屏安」日出　戴口罩＋觀星＋迎曙光

科技執法！屏東市萬年溪亂丟垃圾　屏縣環保局查到了

馬丁南紡獻唱 　黃偉哲祝福市民朋友開心過耶誕

金正恩悶成宅男！今年出席「公開活動」僅53次...創上任以來新低

攻城獅NBA榜眼洋將7天自主管理中　開幕週確定不會出賽

MotoGP／Marc Marquez車上的排氣管開賣！限量7支有錢還得靠運氣

議長盃全國學生儀隊競賽在台南　黃偉哲出席敲鑼祝福活動順利

手工花枝漿料多過癮！台南老字號麻辣火鍋　必嚐招牌入味排骨酥

快訊／小白車飆斷電線桿　北埔段一次封3道！駕駛躺路邊等救援

深圳開放三類出國人員「免費打疫苗」　下周起實施

跟進蘋果！小米新機取消附贈充電器

林予晞破美女形象醉酒嘔吐　黃立當場傻眼還吃下去

江國謙新聞盃笑稱為樂天三軍當投教　領隊親自到場應援

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

露出頭！2消防哥停路邊為她接生

南紡購物中心A2館試營運首日

南投93歲超級阿嬤首次使用健保卡

馬丁南紡獻唱

元旦連假　省道行車小叮嚀

冠軍帽悠遊卡開賣　順澤宮：領帽繼續

第71重劃區　翻轉高雄車站周邊樣貌

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

士官跳傘「主傘打不開」　4秒高速墜落

屏東市萬年溪亂丟垃圾　縣環保局查到了

台南地院宣導國民法官新制　麻豆區代天府廣場舉辦「國民法官模擬法庭」

熱血帥警幫女高中生尋回手機

割稻體驗等活動　大有梯田公園登場

長榮大學生遇傳教怪客　歸仁警網路巡邏驚覺

更多熱門

相關新聞

三舍保濟殿慨捐手提無線電通訊裝備

三舍保濟殿慨捐手提無線電通訊裝備

台南市長黃偉哲25日夜間特地撥冗出席三舍保濟殿暨彌勒天宮於的七朝清醮大典，親自參與地方宗教活動盛事及明華園劇團的扮仙劇碼，並頒發感謝狀予廟方主委林國珍，感謝代表捐贈手提無線電100組予以台南市消防局使用，彰顯宗教濟世慨然無私，造福人群的慈善義舉。

馬丁南紡獻唱

馬丁南紡獻唱

黃偉哲就職二週年做一日志工

黃偉哲就職二週年做一日志工

執政兩周年打造宜居城市

執政兩周年打造宜居城市

2020年上半年治安滿意度台南六都第一

2020年上半年治安滿意度台南六都第一

關鍵字：

議長盃儀隊競賽黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

吳怡霈「泡湯照尺度太大」急刪！

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

更多

最夯影音

更多
自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來
范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面