議長盃全國學生儀隊競賽在台南　黃偉哲出席敲鑼祝福活動順利

▲議長盃全國學生儀隊競賽26日在西拉雅廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人並敲鑼啟動比賽，預祝活動順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



議長盃全國學生儀隊競賽26日在西拉雅廣場熱鬧展開，現場雲集全國24組高中職學生儀隊，在晴朗陽光下獻藝演出，互爭高下，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃及眾多市議員，一同欣賞海軍陸戰隊儀隊與海軍官校鼓號樂隊精湛的典範演出，並敲鑼啟動比賽，預祝活動順利圓滿。





黃偉哲表示，看到海軍陸戰隊儀隊以及海軍官校鼓號樂隊的精湛演出，相信今日的競賽絕對是精彩可期，讓人想起2018年海軍儀隊的上兵蘇祈麟參加「世界儀隊錦標賽」獲得殊榮，既為自己爭得榮耀，也為國爭光成為台灣之光。期許代表學校來參賽的各個隊伍不僅是學校的光榮，未來也能成為台灣的光榮，祝福大家表現傑出，無論團體或個人都有優異的表現。



郭信良議長表示，很高興藉由舉辦全國高中職學生儀隊競賽，得以讓平日揮灑汗水，辛苦演練的儀隊有個競技的舞台，亦讓台南的鄉親有機會近距離的觀賞到精彩的比賽。稍早見到海軍陸戰隊儀隊的高超演出，亦讓他想起過往的青春回憶，感觸良多；他祝福參賽隊伍把握7分鐘的競賽時間，盡情展現平日的訓練成果，在槍法、整齊度、力道、儀態、精神等評分項目都獲得佳績。





市議員王家貞、陳怡珍、洪玉鳳、蔡淑惠、郭鴻儀、周麗津、杜素吟、李啟維、許至椿、許又仁與黃麗招也都先後來到西拉雅廣場參與盛會，領略儀隊表演的魅力與祝福活動順利。

天然抗氧化多酚，擁有養顏美容的效果

