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馬維拉反擊了！千字文轟蔡政府　馬英九號召讓「萊委」付出代價

▲國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，黨主席江啟臣、總召林為洲領唱反萊豬戰歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，黨主席江啟臣、總召林為洲領唱反萊豬戰歌。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

立法院24日表決開放萊豬行政命令，前總統馬英九上午在臉書以千字文重批蔡政府與民進黨立委，指出藉由這次表決，民眾可認清哪些立委是出賣人民健康的「萊委」，下次選舉對他們加倍奉還。更直指總統蔡英文別再以「馬維拉」混淆試聽、推卸責任。

馬英九表示，雖然原訂「全民繞行立法院」活動，因為防疫取消，但國民黨守護食安、拒絕萊豬的決心毫不動搖，他呼籲民眾替議場內的國民黨與民眾黨立委加油打氣，讓違反民意的「萊豬立委」，在下次選舉付出代價。

馬英九指出，蔡英文在8月28日突然宣布開放美國萊豬與擴大萊牛進口，犯下了三大錯誤。第一大錯，是她的決策「黑箱作業、一人獨裁」。食品安全何等重要，居然不經過行政院討論就宣布，以致教育部、國防部、退輔會、警政署與縣市政府都紛紛表示不接受萊豬。蔡英文說，開放萊豬是為了加速《台美雙邊貿易協定》（BTA）的簽署。

但是，馬英九說，為什麼不等到美國大選結束後，再以開放萊豬作為跟下屆美國政府談判的籌碼？她在選前2個多月就宣布開放萊豬，先亮底牌、籌碼盡失，所押寶的川普又落選。拜登當選後，更宣布未來進行重大投資之前，「不會簽新的貿易協議」。蔡英文的如意算盤落空，台灣民眾豈能因為她的誤判，而賠上自己的健康？

馬英九表示，第二大錯是「雙重標準、推卸責任」。過去蔡英文在野時，強烈反對「毒萊牛」與「毒萊豬」進口；現在她大權在握，說開放就開放，聽不進人民的聲音，罔顧大眾的憂慮。她自己變節，卻對曾併肩反毒牛的戰友蘇偉碩醫師「查水表」，不僅雙重標準，更是冷血蠻橫。面對外界質疑，蔡政府最喜歡抬出「馬維拉」救援。國人對豬肉及豬內臟的食用，分別是牛肉與牛內臟的7倍與237倍，豬與牛的健康風險大不相同。

馬英九指出，自己始終反對萊豬進口，8 年前只開放低風險的30月齡以下美牛進口，而且排除高風險的內臟。請蔡政府有點常識，不要再以「馬維拉」轉移焦點、混淆試聽，推卸責任。

馬英九接著表示，第三大錯是蔡總統錯估國內外情勢。目前全球197國，有161國（82%）不用萊劑，國內六成民意反對萊劑，近7成民眾不能接受以進口萊豬換取台美經貿關係改善，但蔡政府仍然一意孤行。

「吸煙有害健康，所以香菸包裝上必須強制標示有害健康；基因改造食品有健康疑慮，我任內也規定必須清楚標示。」馬英九舉例，萊劑是農委會公告的動物禁藥，蔡英文一方面說人民可以自由選擇吃不吃美國萊豬，可是政府又不願標示美國萊豬，讓人民無法分辨，難以選擇。我們不是排斥美豬，而是堅決反對萊豬。

馬英九表示，蔡政府處理萊豬議題的錯誤：「缺乏內部溝通及外交折衝能力，是一個沒有能力處理複雜國際、國內政治環境及民意的政府」；貿然開放萊豬，「沒跟國會商量，也沒跟在野黨商量，更沒有告訴社會大眾在談什麼，違背民主及透明化原則，是欺負民眾」；「人民需要解決問題而不是製造問題的政府，人民需要凝聚共識而不是撕裂社會的政府」。

「以上這些都是蔡總統過去批評我的話，正貼切描述她三個半月來處理萊豬的混亂與失能。」馬英九指出，蔡英文還曾說，「讓我們的國民健康有保障，如果做不來，就下台！」迄今至少已有6成以上民眾覺得蔡英文「做不來」，她是否該根據自己訂的標準下台？

馬英九呼籲，即使民進黨立委以人數優勢強度關山萊豬，也不代表台灣人民就要被民進黨吃定。藉由這次表決，民眾可認清哪些立委是出賣人民健康的「萊豬立委」，下次選舉對他們加倍奉還，並全力衝刺第二階段的「反萊豬」公投連署，明年8月底舉以公投展現全民意志，用真正的民意，反制蔡政府不顧人民健康的鴨霸獨裁。

▲國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，民眾手舉燭光祈福。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，民眾手舉燭光祈福。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，黨主席江啟臣帶領立委燭光祈福。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨舉辦「最後的晚餐」晚會，黨主席江啟臣帶領立委燭光祈福。（圖／記者林敬旻攝）

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