萊豬行政命令拚闖關！　柯建銘16字籲綠委勇於發言辯護

▲民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會24日將處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案。對此，民進黨團總召柯建銘表示，今天就是勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決，「國民黨到底演什麼戲，政治神風特攻隊而已」。

總統蔡英文在8月28日宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，9項攸關進口的行政命令歷經3個月審查後，立法院於24日加開院會，處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案。

民進黨團24日上午召開黨團大會，柯建銘會前受訪時表示，民進黨團今天就是16個字，勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決，並呼籲黨籍立委勇於辯護與發言。

柯建銘也說，民進黨團在這場論戰絕對不會輸，國民黨進退失據，台灣人民應該很清醒，「國民黨到底演什麼戲，政治神風特攻隊而已」。

此外，外界也好奇，黨籍立委若有跑票行為，民進黨團是否將祭出黨紀。對此，柯建銘則說，民進黨團有自己的處理機制，「你們看著就好」。

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