　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

萊豬行政命令拚闖關！　柯建銘16字籲綠委勇於發言辯護

▲▼朝野協商破裂國民黨團議場前召開記者會 民進黨總召柯建銘路過側目。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會24日將處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案。對此，民進黨團總召柯建銘表示，今天就是勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決，「國民黨到底演什麼戲，政治神風特攻隊而已」。

總統蔡英文在8月28日宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，9項攸關進口的行政命令歷經3個月審查後，立法院於24日加開院會，處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案。

民進黨團24日上午召開黨團大會，柯建銘會前受訪時表示，民進黨團今天就是16個字，勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決，並呼籲黨籍立委勇於辯護與發言。

柯建銘也說，民進黨團在這場論戰絕對不會輸，國民黨進退失據，台灣人民應該很清醒，「國民黨到底演什麼戲，政治神風特攻隊而已」。

此外，外界也好奇，黨籍立委若有跑票行為，民進黨團是否將祭出黨紀。對此，柯建銘則說，民進黨團有自己的處理機制，「你們看著就好」。

其他人也看了這些...

黃珊珊：台北跨年不會停辦　1例本土確診就全程戴口罩
黃珊珊：101跨年煙火如期舉行　表演舞台周邊實施管制
本土確診新增1例　新北耶誕城即起停止戶外集會型活動

更多熱門新聞...

蔡英文下令整備防疫措施　全面檢視耶誕、跨年群聚活動
0確診破功！蘇貞昌：懇請國人務必配合防疫　每個人都非常重要
確診機師足跡在天母SOGO、新光三越　北市緊急取消「異饗趣」活動

振興一下我們的美麗

ET快訊
小A辣開機了！男友不戴驗貨「緊到不行」3優點嗨爆
路邊整排機車拖吊「它唯一倖存」　網曝真相：1條件無敵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳菊財產申報曝光　花3個半月繳清977萬元房貸

長棉棒插鼻孔採檢　何志偉宣布結果是「陰性」

賴清德手做「草莓聖誕老人」尷尬喊重來！　眼睛掉落NG片段曝光

快訊／「禁止萊豬進校園」法案遭民進黨否決　林淑芬、劉建國棄權

行政院7項惠民措施懶人包一次看　元旦起跑「基本工資24000」

全台第4家前進台中　王品「享鴨」插旗公益路一級戰區　

萊豬行政命令表決大戰　民進黨立委林淑芬率先表態不投票

何志偉萊豬表決前身體不適　王定宇：別在防疫上蹭聲量

「只要一個立委跑票就是勝利」　蘇偉碩：烏鴉閉嘴不會變鳳凰

雲端最前線／6年施政翻轉「台灣頭」！專訪基隆市長林右昌

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

陳菊財產申報曝光　花3個半月繳清977萬元房貸

長棉棒插鼻孔採檢　何志偉宣布結果是「陰性」

賴清德手做「草莓聖誕老人」尷尬喊重來！　眼睛掉落NG片段曝光

快訊／「禁止萊豬進校園」法案遭民進黨否決　林淑芬、劉建國棄權

行政院7項惠民措施懶人包一次看　元旦起跑「基本工資24000」

全台第4家前進台中　王品「享鴨」插旗公益路一級戰區　

萊豬行政命令表決大戰　民進黨立委林淑芬率先表態不投票

何志偉萊豬表決前身體不適　王定宇：別在防疫上蹭聲量

「只要一個立委跑票就是勝利」　蘇偉碩：烏鴉閉嘴不會變鳳凰

雲端最前線／6年施政翻轉「台灣頭」！專訪基隆市長林右昌

全聯生鮮6折超划算！他曝光「3肉品必搶秘笈」：比大賣場便宜

高雄跨年觀眾區有規定！戴口罩、禁飲食　市府組5大「快速反應隊」稽查

倒數7天脫歐！英國、歐盟「挑燈夜戰」達成新協議　擬24日宣布　

挑禮物發現女友才剛離店！網冷回「6字」預測劇情　整樓跪了

薪水被老婆敗光！他「心理不平衡」存私房錢叫小姐：我也想買快樂

陳菊財產申報曝光　花3個半月繳清977萬元房貸

決定飼養就要負起一輩子責任！　新手貓奴正式上線：注意事項篇

長棉棒插鼻孔採檢　何志偉宣布結果是「陰性」

菲籍女檢疫期滿自費採檢…爽吃火鍋後確診　衛生局回應「足跡史」

前妻脖上有吻痕醋男誤認小王而開槍！他車上看直播險死

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

紐西蘭籍機師3天足跡曝光

仰頭採檢照曝！　何志偉體溫35.5度：懷疑間接接觸機師

廣達妹遭獵巫　王浩宇：PTT崩壞

莫凡彼誠實！徐巧芯曝機師台北軌跡圖消息來源：不怕罰

林靜儀酸足跡圖：中共人臉辨識才有興趣知道

閃萊豬表決？　何志偉：身體狀況允許不會缺席

擎天崗水牛又傳暴斃　累計已30死

擎天崗牛死30頭　楊靜宇：營養不良應不會密集死亡

萊豬今表決！藍委夜宿立法院備戰

快篩影片曝光　何志偉：我會戴好口罩回立院參與投票

國軍擴編！8天後109、117步兵旅編成

侯漢廷聲援徐巧芯批「指揮中心只想著誰洩密」：現在戒嚴了？

限量10萬名！北市自由行補助今開搶

馬維拉反擊！馬英九號召下架「萊委」

更多熱門

相關新聞

馬維拉反擊！千字文砲轟蔡政府　馬英九號召下架「萊委」

馬維拉反擊！千字文砲轟蔡政府　馬英九號召下架「萊委」

立法院24日表決開放萊豬行政命令，前總統馬英九上午在臉書以千字文重批蔡政府與民進黨立委，指出藉由這次表決，民眾可認清哪些立委是出賣人民健康的「萊豬立委」，下次選舉對他們加倍奉還。更直指總統蔡英文別再以「馬維拉」混淆試聽、推卸責任。

「蔡英文3錯誤該下台」馬英九：對老戰友蘇偉碩冷血蠻橫

「蔡英文3錯誤該下台」馬英九：對老戰友蘇偉碩冷血蠻橫

萊豬決戰日！　江啟臣最後喊話

萊豬決戰日！　江啟臣最後喊話

立院今戰萊豬　蔡壁如：民眾黨5立委會扮演好在野黨

立院今戰萊豬　蔡壁如：民眾黨5立委會扮演好在野黨

LIVE／萊豬今闖關　立院拼一天表決9項行政命令

LIVE／萊豬今闖關　立院拼一天表決9項行政命令

關鍵字：

萊豬立法院民進黨團柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

肇事方是真理褲正妹！他秒暈：好說

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面