「美萊豬市佔率低＋進口商不進」　綠委喊：國人吃到萊豬的機率是0

▲立法院會處理學校衛生法部分條文修正草案，民進黨立委黃國書發言引起藍委抗疫。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會24日處理攸關萊豬進口的9項行政命令及《食品衛生安全管理法》、《學校衛生法》修正草案。民進黨立委黃國書發言時表示，目前美國萊豬比例只有22%，國內食用美國豬比例是1.23%，加上進口商宣示不進口萊豬，斷言國人「吃到萊豬的機率是零」，引發台下國民黨立委一片譁然。

立法院24日院會上午10時開始進行討論事項，依序處理《學校衛生法》部分條文修正草案、《食品安全衛生管理法》部分條文修正草案和9項行政命令與一百二十多項的附帶決議，將一路表決到深夜。

民進黨立委黃國書上台發言時表示，教育部已完成全台灣所有中小學的採購契約，未來所有中小學一律使用國產在地肉品，「也就是說，團膳業者根本不可能使用進口肉品，所以校園明年1/1開始，吃到萊豬機率是零…」立刻引發台下國民黨立委一片譁然，紛紛喊「不可能！」、「加工品怎麼辦！」

▲國民黨舉牌表態抗議黃國書發言。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國書接著表示，現行行政措施是為了顧及時安，為了台灣經貿利益要有替代性作法，「我們不需要用法律禁止，我們用行政措施就能完成校園食安守護，請國民黨不要用萊豬議題獲取政治利益，損及台灣經貿發展、傷害國家利益。」

黃國書再強調，進口商不是笨蛋，12月3日都公開宣示了，不會進口萊豬肉品，他還說，目前美國萊豬比例只有22%，國內食用美國豬比例是1.23%，也就是國人要吃到萊豬的比例只有0.27%，認為「如果進口商不進口萊豬，其實國人吃到的機率是零。」

黃國書說，行政院相關措施不只顧及校園食品安全，也顧及國內食安，在這問題上希望回到客觀現實考量，為了台灣整體國家利益要共同承擔，要為台灣下階段的經貿發展大膽前進。國民黨立委則持續在台下鼓譟怒喊「還在騙，騙騙騙！」

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