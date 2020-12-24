快訊／立院通過美牛行政命令：30月齡以上牛肉明年1月開放

記者林銘翰／台北報導

政府宣布含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，9項相關的行政命令也送進立法院。其中，攸關開放美國30月齡以上牛肉輸入的「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」24日下午在立法院表決准予備查，30月齡以上的美國牛肉明年1月1起即可正式進口台灣。

▲立法院會審查行政命令。（圖／記者屠惠剛攝）



總統蔡英文在8月28日宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，立法院會於9月25日處理9項攸關進口的行政命令，原本僅需交付相關委員會備查，朝野黨團提案改交付經濟、衛環委員會等5個委員會聯席審查，獲得朝野無異議通過。

歷經3個月審查後，立法院24日加開院會，處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案。

立法院會24日下午在處理行政命令「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」時，以55人贊成、46人反對、3人棄權的票數，通過民進黨團所提修正動議，其中民進黨立委江永昌、劉建國、林淑芬等三人出席但未投票。

立法院113席立委中，扣除棄權的江永昌、劉建國、林淑芬，以及因案在押的民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、服刑中的無黨籍立委傅崐萁等人，民進黨團仍憑藉著多數優勢，表決通過「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」的行政命令。

9項萊豬進口行政命令，依照議程表決順序，分別為動物用藥殘留標準（萊劑殘留容許量）、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、農防字第1011473960號公告（牛豬在國外使用萊克多巴胺不受限制）。

▼萊克多巴胺殘留容許量。（圖／記者許立昕整理製表）



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