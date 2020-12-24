快訊／立院通過萊豬第一道行政命令　豬肝萊劑殘留量放寬為0.04ppm

▲立法院會審查萊豬行政命令，國民黨團發言抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

蔡英文政府宣布明年1月1日含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，9項相關的行政命令也送進立法院。其中，關於修正「動物用藥殘留標準」的行政命令，24日下午經立法院表決通過。根據表決結果，針對民進黨團修正動議，贊成59人、反對45人、棄權3人。棄權3人分別為民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌。

依據世界衛生組織國際食品法典委員會（CODEX），豬隻肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量為0.01ppm、肝為0.04ppm、腎為0.09ppm、脂肪則是0.01ppm，其他部位則未訂定。

根據衛福部公布的動物用藥殘留容許量標準，肌肉為0.01ppm、肝臟為0.04ppm、腎臟為0.04ppm、脂肪為0.01ppm，胃、腸、心、肺等其他可供食用部位則為0.01ppm。

▲立法院會審查萊豬「動物用藥殘留標準」行政命令，民進黨立委江永昌棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

衛福部表示，若經稽查發現有超標者，屬違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲萊克多巴胺殘留容許量。（圖／記者許立昕整理製表）

立法院24日決議9項萊豬進口行政命令，依照議程表決順序，分別為動物用藥殘留標準（萊劑殘留容許量）、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、農防字第1011473960號公告（牛豬在國外使用萊克多巴胺不受限制）。

▲立法院會審查萊豬「動物用藥殘留標準」行政命令，民進黨立委江永昌棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

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