擋不住萊豬行政命令　陳玉珍自曝「忍不住流眼淚」：心很累！

▲民進黨人數優勢通過萊豬行政命令表決，國民黨立委陳玉珍抒發心情表示忍不住落淚。（圖／翻攝陳玉珍臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院會24日審查9項萊豬進口相關的行政命令，最終民進黨團憑藉著多數優勢表決通過。而奮戰到底的國民黨立委氣氛相當低迷，陳玉珍表示自己心很累，忍不住流下眼淚。

為反抗萊豬行政命令，眾多國民黨立委於23日晚間露宿立院外展現決心，陳玉珍自備睡袋、毛毯，還有一支可愛的小豬布偶一起入睡。

不過，民進黨團挾帶多數人優勢，強勢通過9項相關的行政命令，明年1月1日開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口。

對此，國民黨團隨即在議場內召開記者會，黨主席江啟臣說，在執政黨大軍壓境下，很遺憾在野黨沒能廢止允許萊豬進口的行政命令，接著率全體藍委向國人鞠躬道歉。

陳玉珍隨後透過臉書表示，心很累，雖然知道這幾乎是一場必輸的表決戰，但是當結果浮現時，「還是忍不住流下了眼淚」，對不起，我們沒有守住關卡。並呼籲外界，下一步，人民的力量站出來。

不少網友留言安慰陳玉珍，「817政府藐視民意，禍延子孫」、「辛苦了、也知道你們無法突破、有心就好」、「陳委員辛苦你了，現在就只有等人民站出來，民進黨太鴨霸了」、「這沒辦法，畢竟人數就輸對方很多，至少還有人站出來發聲」。

其他人也看了這些...

►立院通過萊豬第一道行政命令 豬肝萊劑殘留量放寬為0.04ppm

►萊豬行政命令表決大戰 民進黨立委林淑芬率先表態不投票

►立院通過美牛行政命令：30月齡以上牛肉明年1月開放

更多熱門新聞...

►「美萊豬市佔率低＋進口商不進」 綠委喊：國人吃到萊豬的機率是0

►馬維拉反擊了！千字文轟蔡政府 馬英九號召讓「萊委」付出代價

►萊豬行政命令拚闖關！ 柯建銘16字籲綠委勇於發言辯護

►振興一下我們的美麗