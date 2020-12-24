民眾黨團：執政黨罔顧反萊豬民意　肯定劉建國、江永昌、林淑芬

▲民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨在絕對多數席次碾壓下，立法院24日通過攸關萊豬進口的9項行政命令。民眾黨立院黨團24日抨擊，執政黨委員「只聽黨意、罔顧民意」的作法表達強烈譴責，但對於3位力抗黨意，以民意為依歸的民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬，表達肯定。

民眾黨團表示，萊豬行政命令過關，執政黨同時也封殺《學校衛生法》、《食品安全管理法》等修法，等同無法保障孩童不吃萊劑，也無法落實「源頭管理、明白標示」等主張。

黨團總召賴香伶說，今天針對學《學校衛生法》、《食品安全管理法》，以及9項行政命令，民眾黨團委員都秉持黨團政策，對於源頭管理、標示萊劑、赴美查廠、另立貨號，以及法制作業等本黨主張，都做出一致決議，除了本黨版本外，也支持時代力量與國民黨的版本，另外對於民進黨就《食管法》、《學校衛生法》「維持原案」的提案，投下反對票，這是黨團在5位委員既有的限制下，做出的最大努力。

賴香伶強調，在野黨不斷呼籲執政黨委員們，應該以7成反對萊豬開放進口的民意為依歸，對於強行開放萊豬進口的黨意應該抵制，但今天的表決結果，仍然不符合國人期待與對食安的要求，令人遺憾。

賴香伶指出，今天的表決過程中，還是有3位民進黨委員勇敢站出來抵抗黨意，包括林淑芬、劉建國與江永昌，雖然表決時沒有支持在野黨的提案，但仍然以棄權的方式，將民意作為他按下表决器的決心，值得肯定。未來也期待會有更多委員願意站出來，用民意而不是黨意來投票。

民眾黨團副總召張其祿表示，今天執政黨在人數優勢下，不只是碾壓在野黨，還碾壓了人民的意志，國人對於食安的疑慮，但政府始終虛幻的用「國際地位」來表達進口萊豬的必要性，甚至威脅國人「不做會造成貿易障礙」，但要問今天吞下這些萊豬，真的都能換到這些事情嗎？

張其祿強調，民眾黨提出的主張都相當務實，在法制面上補正相關法令，但民進黨正本清源該做的事情不做，都是用枝枝節節的細節面來彌補，是否能區分萊劑、是否從源頭進行管理、是否查廠，這次修法都沒有做到，甚至一個簡單的台灣豬標章，全台灣玲琅滿目，讓人難以辨別，根本不能解決問題，國人還是有可能吃到萊劑肉品。

張其祿也表示，今天的院會表決，也出現很多亂象，很可悲、很諷刺，例如執政黨跟國民黨互相指責，誰開放萊劑，誰開放萊牛萊豬，兩黨完全是換了位置換了腦袋，也沒有做到把關。民眾黨作為小黨，既然開放已成定局，後續把關工作，還有沒有補正空間，還是會持續努力監督。