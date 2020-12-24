萊豬行政命令表決大戰　民進黨立委林淑芬率先表態不投票

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會24日處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案。對此，民進黨立委林淑芬表示，若因堅持理念和價值而被黨處分，自己坦然接受，「站在人民的立場來思考」一直是她從政的初衷，「現在如此，未來依然如此」。

總統蔡英文在8月28日宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，9項攸關進口的行政命令歷經3個月審查後，立法院於24日加開院會，處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案。

民進黨團總召柯建銘24日上午受訪時表示，民進黨團今天就是16個字，勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決，並呼籲黨籍立委勇於辯護與發言。

至於外界好奇，黨籍立委若有跑票行為，民進黨團是否將祭出黨紀，柯建銘則說，民進黨團有自己的處理機制，「你們看著就好」。

對此，林淑芬24日上午表示，這些年來，自己為人民守護食安的堅持始終如一，無論是揭發頂新黑心油、校園禁用基改食品、落實食品標示等等，立場從未改變。

林淑芬提及，顧及到國際外交經貿的情勢，開放是不得不的決定，希望管理的配套要具體落實。

林淑芬指出，這會期討論九項行政命令和相關修法草案以來，自己提出開放之後的管理疑慮和建議，無論是標示、稽查或執行面的問題，以及幼兒園的管制配套是否能落實，仍有許多疑慮。

林淑芬說，若因堅持理念和價值而被黨處分，自己坦然接受，「站在人民的立場來思考」一直是她從政的初衷，「現在如此，未來依然如此」。

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